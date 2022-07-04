В Нарве раскопали фундамент триумфальной арки для приема русской императрицы

- Когда копали новую траншею для канализации, я обнаружил мощную каменную кладку до четырех метров шириной! Для меня это не было неожиданностью, поскольку есть известные исторические гравюры, в частности гравюра Ф. Франкенберга (он же и проектировал эту арку) и я знал место, где она должна быть, - рассказал археолог и краевед из Нарвы Илья Давыдов, чьи слова приводит "Нарвская газета".