Во время реконструкции Нарвской ратуши и Ратушной площади археолог и краевед Илья Давыдов обнаружил фундамент триумфальной арки 18-го века, построенной для приема русской царицы Елизаветы Петровны и других высокопоставленных гостей. Об этой находке написала "Нарвская газета".
В Нарве раскопали фундамент триумфальной арки для приема русской императрицы
В Нарве раскопали фундамент триумфальной арки для приема русской императрицы
Как рассказывает газета, фундамент старинного сооружения был обнаружен в ходе прокладки новой трассы канализации по восточной стороне Ратушной площади.
- Когда копали новую траншею для канализации, я обнаружил мощную каменную кладку до четырех метров шириной! Для меня это не было неожиданностью, поскольку есть известные исторические гравюры, в частности гравюра Ф. Франкенберга (он же и проектировал эту арку) и я знал место, где она должна быть, - рассказал археолог и краевед из Нарвы Илья Давыдов, чьи слова приводит "Нарвская газета".
По его сведениям, после прокладки канализационных труб траншея будет закопана, но сохранятся точные данные о месте нахождения фундамента триумфальной арки. Давыдов хочет, чтобы это место как-то промаркировали.