По словам вице-председателя Рийгикогу Ханно Певкура, парламент все еще ждет решения правительства о ратификации договора о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, в лучшем случае внеочередное заседание состоится в среду. Об это написал портал Rus.Postimees.ee.
Рийгикогу может скоро ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Рийгикогу может скоро ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Вице-председатель Рийгикогу Ханно Певкур сказал, что решение правительства о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, вероятно, будет принято во вторник, 5 июля, и тогда можно будет созвать внеочередное заседание Рийгикогу.
- Правление Рийгикогу готово созвать парламент на внеочередное заседание в среду, 6 июля, - сказал Певкур изданию "Postimees".
Во вторник Швеция и Финляндия подпишут протокол о присоединении к НАТО, который должны затем ратифицировать все государства-члены НАТО.
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