Рийгикогу может скоро ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

По словам вице-председателя Рийгикогу Ханно Певкура, парламент все еще ждет решения правительства о ратификации договора о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, в лучшем случае внеочередное заседание состоится в среду. Об это написал портал Rus.Postimees.ee.