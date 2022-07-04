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Рийгикогу может скоро ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

rus.postimees.ee
Рийгикогу может скоро ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
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Флаги Эстонии и НАТО.
Флаги Эстонии и НАТО. Фото: Mihkel Maripuu

По словам вице-председателя Рийгикогу Ханно Певкура, парламент все еще ждет решения правительства о ратификации договора о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, в лучшем случае внеочередное заседание состоится в среду. Об это написал портал Rus.Postimees.ee.

Вице-председатель Рийгикогу Ханно Певкур сказал, что решение правительства о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, вероятно, будет принято во вторник, 5 июля, и тогда можно будет созвать внеочередное заседание Рийгикогу.

- Правление Рийгикогу готово созвать парламент на внеочередное заседание в среду, 6 июля, - сказал Певкур изданию "Postimees".

Во вторник Швеция и Финляндия подпишут протокол о присоединении к НАТО, который должны затем ратифицировать все государства-члены НАТО.

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