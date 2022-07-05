Местные самоуправления просят помощи на подготовку к кризисам

Завершился срок подачи заявок от местных самоуправлений на поддержку их проектов, направленных на повышение готовности к кризисной ситуации. Спасательный департамент получил заявки от 77 самоуправлений на общую сумму свыше 6 миллионов евро, что более чем в два раза больше распределяемых денег.

Как говорят в Спасательном департаменте, столь большое количество заявок показывает, что местные самоуправления очень серьезно относятся к подготовке к кризису.

- Местные самоуправления в случае любой кризисной ситуации находятся на первой линии, и очень важно, чтобы они были с людьми во всех отношениях. В этот раз денег на всех не хватит, но мы и в дальнейшем хотим продолжить выдавать пособия, - сказала руководитель отдела готовности к чрезвычайным ситуациям Туули Ряйм.

Решение о выдаче пособий на уже представленные проекты Спасательный департамента примет к 9 августу. Все действия, описанные в получающих поддержку проектах, должны быть выполнены до конца года.

Денежное пособие можно было запросить на покупку альтернативных средств связи (например, спутниковой связи), на повышение работоспособности местного самоуправления (например, покупка генераторов и их установка), на организацию информационных дней и проведение обучения о кризисной коммуникации, на обучение кризисному управлению для кризисных штабов местного самоуправления, на распространение инструкций и информации, необходимых в кризисной ситуации, и на другие мероприятия, повышающие готовность к кризису.