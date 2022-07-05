Очень старое дерево в историческом районе Нарвы доставило много хлопот спасателям. Об этом они рассказали в сводке происшествий.
На тушение старого дерева диаметром под два метра израсходовали девять тонн воды
На тушение старого дерева диаметром под два метра израсходовали девять тонн воды
На тушение горящего дупла дерева на нарвской улице Вестервалли спасатели выехали в первый раз 4 июля утром, в 10.14. Огонь тогда распространился вглубь ствола.
Снова тушить это дерево пришлось тем же днем в 14.47, а также в третий раз вечером, в 21.21. Как подсчитали пожарные, было израсходовано в общем 9 тонн воды.
В Нарвскую горуправу спасатели сообщили о дереве диаметром почти два метра, которое может сломаться. Его опасная зона ограничена лентой.
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