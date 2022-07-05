На тушение старого дерева диаметром под два метра израсходовали девять тонн воды

На тушение горящего дупла дерева на нарвской улице Вестервалли спасатели выехали в первый раз 4 июля утром, в 10.14. Огонь тогда распространился вглубь ствола.

Снова тушить это дерево пришлось тем же днем ​​в 14.47, а также в третий раз вечером, в 21.21. Как подсчитали пожарные, было израсходовано в общем 9 тонн воды.