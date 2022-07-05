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На тушение старого дерева диаметром под два метра израсходовали девять тонн воды

Северное побережье
На тушение старого дерева диаметром под два метра израсходовали девять тонн воды
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Защитная экипировка спасателей.
Защитная экипировка спасателей. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Очень старое дерево в историческом районе Нарвы доставило много хлопот спасателям. Об этом они рассказали в сводке происшествий.

На тушение горящего дупла дерева на нарвской улице Вестервалли спасатели выехали в первый раз 4 июля утром, в 10.14. Огонь тогда распространился вглубь ствола.

Снова тушить это дерево пришлось тем же днем ​​в 14.47, а также в третий раз вечером, в 21.21. Как подсчитали пожарные, было израсходовано в общем 9 тонн воды.

В Нарвскую горуправу спасатели сообщили о дереве диаметром почти два метра, которое может сломаться. Его опасная зона ограничена лентой.

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