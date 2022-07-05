Исследование ⟩ Каждый четвертый мужчина среднего возраста страдает ожирением

Исследование мужского здоровья начали проводить в рамках кампании "День долголетней дружбы", цель которой - мотивировать мужчин больше заботиться о своем здоровье и здоровье своих друзей. В клиническом исследовании с анкетным опросом, проведенным в 2019-2020 годы, участвовало более 3000 мужчин в возрасте 40-49 лет.

Результаты показали, что мужчины в возрасте до 50 лет пользуются медицинскими услугами значительно реже, чем женщины, и, таким образом, попадают в медицинскую систему уже с развитыми заболеваниями, требующими серьезного и дорогостоящего лечения.

Председатель правления Больничной кассы Райн Лаане считает важным, чтобы и мужчины научились активно заботиться о своем здоровье:

- Времена, когда считалось, что мужчина должен сам справляться со своими проблемами, уже давно должны быть забыты. В северных странах разница в ожидаемой продолжительности жизни у мужчин и у женщин на шесть лет меньше, чем у нас. Поддержание собственного здоровья и консультации с медицинскими работниками также должны быть частью нашей личной гигиены, - сказал Лаане.

Избыточный вес - причина других болезней

Согласно клиническому исследованию, каждый четвертый мужчина в Эстонии страдает ожирением, а почти половина имеют избыточный вес. Лишь четверть участников исследования имели нормальный вес.