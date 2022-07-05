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Выявлен второй случай заражения оспой обезьян

Северное побережье
Выявлен второй случай заражения оспой обезьян
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Обезьянья оспа. Фото иллюстративное.
Обезьянья оспа. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В Эстонии зарегистрировали второй случай заражения оспой обезьян. Как сообщил новостной портал rus.err.ee, новым инфицированным оказался мужчина средних лет, недавно путешествовавший по Европе.

По данным Департамента здоровья, этот мужчина мог заразиться в ходе полового акта. Его сексуальное поведение чиновники расценили как рискованное.

Советник отдела инфекционных заболеваний при Департаменте здоровья Ирина Донченко ранее говорила ERR, что оспа обезьян пока распространяется преимущественно среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.

Первый случая заражения оспой обезьян в Эстонии подтвердили на прошлой неделе. Тот зараженный - мужчина средних лет, который также находился за границей.

Подробнее - на сайте rus.err.ee.

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