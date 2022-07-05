Выявлен второй случай заражения оспой обезьян

По данным Департамента здоровья, этот мужчина мог заразиться в ходе полового акта. Его сексуальное поведение чиновники расценили как рискованное.

Советник отдела инфекционных заболеваний при Департаменте здоровья Ирина Донченко ранее говорила ERR, что оспа обезьян пока распространяется преимущественно среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.