ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАГНИТ ⟩ В Нарва-Йыэсуу открыта новая и надежная смотровая вышка

Новая вышка должна была открыться, по изначальным планам, еще в 2021 году. Взявшееся за этот заказ в конце 2020 года АО "Vant" лихо приступило к делу, залило фундамент - и тут надзор собственника усомнился, достаточно ли прочны будут деревянные конструкции.

Новая экспертиза установила, что недостаточно, и конструкции надо усилить. АО "Sweco Projekt" дополнило свой проект, а это значило, что строительство подорожает на сто тысяч евро. Так намного потому, что уже и цены на стройматериалы выросли значительно.

Город ходатайствовал о продлении срока использования пособия, а также изыскал в своем бюджете необходимые дополнительные деньги, так что в том же году работы удалось продолжить.

Полная стоимость новой вышки достигла 337375 евро. Из них 222279 евро выделил Центр инвестиций в окружающую среду.

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин недавно рассказывал "Северному побережью", что если смотреть на сегодняшние строительные цены, то вышку успели построить в последний момент: "Если бы пришлось начинать сейчас, то, конечно, мы не взялись бы за это. Материалы подорожали так сильно, что эта вышка обошлась бы уже по меньшей мере в шестьсот-семьсот тысяч евро".

Местное самоуправление Нарва-Йыэсуу для развития туризма хочет создать два-три новых магнита, которые привлекали бы людей. Первым из них и является новая смотровая вышка вместе с обновленными бетонными бункерами и военным музеем Синимяэ.

Вторым магнитом станет морской маяк, который государство скоро передаст городу, чтобы башня с лампой стала доступной для посещений. В маяке откроется городской музей Нарва-Йыэсуу, а рядом с ним к морскому променаду пристроят новый морской мол.