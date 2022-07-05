В Синимяэ на холме Паргимяги открыли новую смотровую вышку. С высоты 110 метров от уровня моря открывается широчайший вид на приграничный северо-восточный край Эстонии.
ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАГНИТ ⟩ В Нарва-Йыэсуу открыта новая и надежная смотровая вышка
Подъем на новую синимяэскую смотровую вышку по лестнице из 127 ступеней теперь официально открыт для всех желающих в любое время суток и совершенно бесплатно.
Новая смотровая вышка на Пярнимяги в Синимяэ
- Около 80 тонн древесины - клееный брус с глубокой пропиткой, защищающей древесину от гниения
- Около 6 тонн металлоконструкций
- Порядка 1700 болтовых соединений и свыше 10 тысяч саморезов
- До 30 человек могут находиться на вышке одновременно - 20 человек на трех смотровых площадках и 10 на лестницах.
- При ветре скоростью свыше 15 метров в секунду подниматься на вышку нельзя.
Прежняя вышка, построенная на Паргимяги в 2008 году, обветшала всего за десять лет и стала опасной настолько, что ее пришлось демонтировать. Хотя ресурс закладывался в нее двадцатилетний.
Построенная новая вышка шире и приблизительно на пять метров выше прежней. Также она намного более прочная, надежная, долговечная, основательная во всех смыслах. Вместо одной смотровой платформы там три на разных высотах.
Новая вышка в плане квадратная, осевые размеры - 5,8x5,8 м. Высота строения над поверхностью земли - 29,5 метра, а высота Паргимяги, на вершине которой стоит вышка, достигает 84,6 метра над уровнем моря.
Горуправа Нарва-Йыэсуу начала планировать строительство новой смотровой вышки на Паргимяги почти сразу же после того, как снесли старую, ставшую опасной. Строительный проект был готов в 2020 году, и тогда же строительство поддержал Центр инвестиций в окружающую среду. Пособие, немного превышавшее 200 тысяч евро, должно было по тогдашним планам покрыть большую часть расходов, а городу оставалось вложить всего пару десятков тысяч.
Новая вышка должна была открыться, по изначальным планам, еще в 2021 году. Взявшееся за этот заказ в конце 2020 года АО "Vant" лихо приступило к делу, залило фундамент - и тут надзор собственника усомнился, достаточно ли прочны будут деревянные конструкции.
Новая экспертиза установила, что недостаточно, и конструкции надо усилить. АО "Sweco Projekt" дополнило свой проект, а это значило, что строительство подорожает на сто тысяч евро. Так намного потому, что уже и цены на стройматериалы выросли значительно.
Город ходатайствовал о продлении срока использования пособия, а также изыскал в своем бюджете необходимые дополнительные деньги, так что в том же году работы удалось продолжить.
Полная стоимость новой вышки достигла 337375 евро. Из них 222279 евро выделил Центр инвестиций в окружающую среду.
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин недавно рассказывал "Северному побережью", что если смотреть на сегодняшние строительные цены, то вышку успели построить в последний момент: "Если бы пришлось начинать сейчас, то, конечно, мы не взялись бы за это. Материалы подорожали так сильно, что эта вышка обошлась бы уже по меньшей мере в шестьсот-семьсот тысяч евро".
Местное самоуправление Нарва-Йыэсуу для развития туризма хочет создать два-три новых магнита, которые привлекали бы людей. Первым из них и является новая смотровая вышка вместе с обновленными бетонными бункерами и военным музеем Синимяэ.
Вторым магнитом станет морской маяк, который государство скоро передаст городу, чтобы башня с лампой стала доступной для посещений. В маяке откроется городской музей Нарва-Йыэсуу, а рядом с ним к морскому променаду пристроят новый морской мол.
Каким станет третий магнит - еще обсуждается.