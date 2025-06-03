Конференция приоткроет кухню рынка недвижимости Ида-Вирумаа

На конференцию, которая начнется в четверг в отеле "Noorus SPA" в Нарва-Йыэсуу, приглашаются застройщики, инвесторы, маклеры и все, кто интересуется этой сферой. В докладах будет проанализировано текущее состояние рынка недвижимости и экономики региона, а также перспективы.

Во второй день конференции состоится экскурсия в Нарву, Йыхви, Силламяэ и Кохтла-Ярве. "В прошлом году экскурсия прошла очень успешно. Участники были приятно удивлены, когда их посадили в автобус и показали лучшие инвестиционные возможности в Ида-Вирумаа. Вот почему я хотела продолжить в том же формате", - пояснила организатор Эле-Рийн Кулламя-Головин из "Realton Kinnisvara".

В прошлом году, когда впервые была опробована уездная конференция по недвижимости, интерес превзошел ожидания организаторов. "140 участников стали сюрпризом, что показало, что и девелоперы, и инвесторы проявляют большой интерес к недвижимости в Ида-Вирумаа. В этом году очевидно, что интерес сохранится", - прокомментировала Эле-Рийн Кулламя-Головин.

В презентациях представлен будет обзор местного рынка недвижимости с нескольких точек зрения. Глава Ида-Вирумааского инвестиционного агентства Теэт Куусмик расскажет о проектах развития на рынке недвижимости в ближайшие годы. Руководитель направления по финансированию бизнес-клиентов "Coop Pank" Лехар Кютт ознакомит с условиями, на которых банк дает деньги на развитие недвижимости, покупку арендной недвижимости и строительство.

Панельная дискуссия с участием маклеров по недвижимости даст представление о том, какие объекты действительно вызывают интерес и каковы тенденции на ближайший год. На конференции также будет записан подкаст "Kinnisvarajutud", который хорошо известен среди энтузиастов недвижимости, в котором Альгис Либлик и Сийм Семискар берут интервью у действующих в Ида-Вирумаа девелоперов.