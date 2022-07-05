СТАТИСТИКА ЖИЛЬЯ ⟩ Крупнейшие многоквартирные дома Эстонии находятся в Нарве

За десять лет, прошедших с переписи 2011 года, добавилось 47793 новых жилых помещения, что на тысячу меньше, чем за предшествовашее тому десятилетие.

Населенным жилым помещением считается то, в котором проживает хотя бы один постоянный житель. Доля ненаселенных жилых помещений в Эстонии заметно выросла за двадцать лет: в 2000 году было населено 87% жилых помещений, в 2011 году - 84%, в 2021 году - 76%.

- Эти цифры говорят о том, что люди приобрели, например, дачи и другую недвижимость, в которой не живут постоянно. В это число входят и жилые дома, которые, согласно строительному регистру, готовы, но в действительности еще не заселены, - пояснила ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг.

Руководитель проекта переписи населения Департамента статистики Лийна Осила отметила, что по сравнению с предыдущей переписью количество жилых помещений с постоянным проживанием в Эстонии увеличилось на 2,2%.

- В целом качество жилья жителей Эстонии улучшилось во всех отношениях. Увеличилось количество жилья как с водоснабжением, возможностями для мытья, туалетом, так и с центральным отоплением. Все более популярным становится проживание в частных домах, - рассказала Осила.

Если смотреть на год постройки, то больше всего населенных жилых помещений располагаются в зданиях, построенных в 1961 году.