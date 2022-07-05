В ходе переписи населения 2021 года в Эстонии насчитали 737873 жилых помещения как в многоквартирных, так и отдельных частных домах.
СТАТИСТИКА ЖИЛЬЯ ⟩ Крупнейшие многоквартирные дома Эстонии находятся в Нарве
За десять лет, прошедших с переписи 2011 года, добавилось 47793 новых жилых помещения, что на тысячу меньше, чем за предшествовашее тому десятилетие.
Населенным жилым помещением считается то, в котором проживает хотя бы один постоянный житель. Доля ненаселенных жилых помещений в Эстонии заметно выросла за двадцать лет: в 2000 году было населено 87% жилых помещений, в 2011 году - 84%, в 2021 году - 76%.
- Эти цифры говорят о том, что люди приобрели, например, дачи и другую недвижимость, в которой не живут постоянно. В это число входят и жилые дома, которые, согласно строительному регистру, готовы, но в действительности еще не заселены, - пояснила ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг.
Руководитель проекта переписи населения Департамента статистики Лийна Осила отметила, что по сравнению с предыдущей переписью количество жилых помещений с постоянным проживанием в Эстонии увеличилось на 2,2%.
- В целом качество жилья жителей Эстонии улучшилось во всех отношениях. Увеличилось количество жилья как с водоснабжением, возможностями для мытья, туалетом, так и с центральным отоплением. Все более популярным становится проживание в частных домах, - рассказала Осила.
Если смотреть на год постройки, то больше всего населенных жилых помещений располагаются в зданиях, построенных в 1961 году.
По данным последней переписи, всего в Эстонии 266475 жилых домов. Из них 77,5% (206529) составляют односемейные дома, 18% (47847) - многоквартирные дома, 3,2% (8572) - двухквартирные дома и 1,3% (3527) - нежилые дома, в которых есть хотя бы одно жилое помещение.
Самые большие многоквартирные дома Эстонии находятся в Нарве: там в одном доме в среднем 64 квартиры.
Также в Нарве находится самый большой жилой дом в Эстонии, в котором 360 квартир.
Самые маленькие многоквартирные дома расположены на острове Хийумаа, где среднее количество квартир в доме - 9.
Только одно самоуправление в Эстонии оказалось совсем без многоквартирных домов - островное самоуправление Рухну.
Суммарная площадь жилых помещений по всей Эстонии составляла к концу 2021 года 38970750 квадратных метров, что на 1,38% больше, чем десять лет назад. По всем типам жилья (частные дома или квартиры) жилая площадь на одного жителя немного уменьшилась по сравнению с 2011 годом. Немножко уменьшилось и среднее количество комнат на одного жителя, которое по переписи 2011 года составляло 1,24, а в этот раз - 1,21.
Самые большие жилые помещения находятся в волости Кийли, а самые маленькие - в городе Силламяэ.
Подробное описание жилых, заселенных и незаселенных помещений в Эстонии - на сайте Департамента статистики.