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В случае угрозы войны жителей Ида-Вирумаа эвакуируют в эти регионы

Осенью прошлого года Спасательный департамент и "Кайтселийт" организовали в южной Эстонии крупнейшие на сегодняшний день учения по эвакуации "Южный мост", в которых приняли участие около 800 человек. "Южный мост" - крупнейшие учения по эвакуации в истории Эстонии. Основным сценарием учений стала масштабная эвакуация восточного и юго-восточного регионов южной Эстонии (Пылвамаа, Вырумаа, Валгамаа, Тартумаа) в Вильяндимаа. На снимке: размещение участников учений в гимназии Тарвасту.
Осенью прошлого года Спасательный департамент и "Кайтселийт" организовали в южной Эстонии крупнейшие на сегодняшний день учения по эвакуации "Южный мост", в которых приняли участие около 800 человек. "Южный мост" - крупнейшие учения по эвакуации в истории Эстонии. Основным сценарием учений стала масштабная эвакуация восточного и юго-восточного регионов южной Эстонии (Пылвамаа, Вырумаа, Валгамаа, Тартумаа) в Вильяндимаа. На снимке: размещение участников учений в гимназии Тарвасту. Фото: Elmo Riig

Если бы Эстонии угрожала военная атака с востока, жителей Ида-Вирумаа пришлось бы эвакуировать в другие регионы страны, скорее всего, в центральную или западную Эстонию.

Руководитель службы готовности к кризисам Спасательного департамента Эркки Пыльд сказал, что на самом деле сейчас не очень точно известно, кто и куда будет эвакуирован в случае угрозы войны. "Когда поступит распоряжение об эвакуации, Спасательный департамент сообщит, куда надо отправиться. Это всегда будет зависеть от конкретной ситуации, а затем служащие Сил обороны скажут, какие районы опасны, а какие нет", - сказал он.

Он добавил, что по умолчанию согласовано, что если людей необходимо будет эвакуировать из Ида-Вирумаа, пунктом назначения будет как центральная Эстония, так и материковая часть западной Эстонии. "Мы не направим большой поток людей в Таллинн, поскольку он и так густо заселен, и наша цель - равномерно распределить население между центральной и западной Эстонией", - пояснил Пыльд.

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