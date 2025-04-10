В случае угрозы войны жителей Ида-Вирумаа эвакуируют в эти регионы

Руководитель службы готовности к кризисам Спасательного департамента Эркки Пыльд сказал, что на самом деле сейчас не очень точно известно, кто и куда будет эвакуирован в случае угрозы войны. "Когда поступит распоряжение об эвакуации, Спасательный департамент сообщит, куда надо отправиться. Это всегда будет зависеть от конкретной ситуации, а затем служащие Сил обороны скажут, какие районы опасны, а какие нет", - сказал он.