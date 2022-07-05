Война в Украине побудила многих жителей Эстонии пополнить численность теробороны

Война в Украине побудила многих жителей Эстонии вступить в ряды ополченцев Кайтселийт. Генштаб решил воспользоваться этим наплывом и увеличить численность группировок территориальной обороны в каждом уезде. В общей сложности в условиях военного времени одних только бойцов теробороны будет 20 тысяч.

По итогу общая численность боевой группировки эстонских войск вырастет до 36 тысяч человек. На усиление территориальной обороны государство выделило 30 миллионов евро.

- Тридцать миллионов выделены для покупки снаряжения для 10 тысяч резервистов. Мы закажем для всех в первую очередь индивидуальное снаряжение - это оружие, патроны и комплекты зимней и летней одежды. Все остальное необходимое для подразделений, то есть палатки, пропитание или транспортные средства ополченцы получат в результате принудительного отчуждения, - рассказал командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем.

То есть в случае войны ополченцы смогут реквизировать транспорт у мирного населения для выполнения задач по обороне.

План генштаба заключается в создании труднопроходимой территории, чтобы враг увяз в мелких локальных боях и не мог продвигаться. В Кайтселийте заявляют, что на последних военных учениях они дали фору не только эстонским военным, но и союзникам, которые в рамках сценария выступали их врагами.

Начать формирование и обучение дополнительных подразделений быстрого реагирования из числа резервистов планируют уже в 2023 году.