40 ЧАСОВ НА ТРАССЕ ⟩ Спортсмены-экстремалы покоряли Ида-Вирумаа при 30-градусной жаре

При 30-градусной жаре примерно за сутки преодолеть 240 километров на велосипеде и каноэ, проплыть в каналах карьера, пробежать по камням под глинтом, пробраться по болотам - таким было проходившее в минувшие выходные в Вирумаа соревнование приключенческого спорта, на трассу которого вышло около пары сотен, как может показаться обычному человеку, сумасшедших экстремалов.