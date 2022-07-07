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40 ЧАСОВ НА ТРАССЕ ⟩ Спортсмены-экстремалы покоряли Ида-Вирумаа при 30-градусной жаре

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Эрик Гамзеев
, журналист
Спортсмены-экстремалы покоряли Ида-Вирумаа при 30-градусной жаре
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В начале трассы надо было поднять велосипед в кивиылискую гору.
В начале трассы надо было поднять велосипед в кивиылискую гору. Фото: Aldis Toome

При 30-градусной жаре примерно за сутки преодолеть 240 километров на велосипеде и каноэ, проплыть в каналах карьера, пробежать по камням под глинтом, пробраться по болотам - таким было проходившее в минувшие выходные в Вирумаа соревнование приключенческого спорта, на трассу которого вышло около пары сотен, как может показаться обычному человеку, сумасшедших экстремалов.

Организаторы назвали начавшееся в пятницу вечером на закате в городище Тоолсе соревнование "Tactical Foodback Expedition Estonia" летним состязанием на выносливость в условиях эстонской дикой природы. Пройти необходимо было около 70 контрольных пунктов.

На трассе около 40 часов

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