Энергетики начинают строить в Пуртсе ветряки

Гибридный парк Пуртсе расположится в волости Люганузе между деревнями Вайну и Матка. "Enefit Green" построит там пять ветрогенераторов и солнечную электростанцию из приблизительно 49 тысяч панелей.

Прогнозируемый годовой объем производства гибридного парка составит в общей сложности 78 гигаватт-часов, что покрывает годовое потребление 24000 средних эстонских домохозяйств.

По словам председателя правления "Enefit Green" Ааво Кярмаса, в Пуртсе с умом используется то обстоятельство, что энергия ветра и солнца дополняют друг друга. Мощность ветропарка составит 21 мегаватт, солнечного парка - 32 мегаватта.

- Парк Пуртсе задает направление инноваций в ветряной и солнечной энергетике. Использующее оба способа производства гибридное решение для крупномасштабного производства электроэнергии создается в Эстонии впервые. Это позволяет сократить затраты на строительство парков и гораздо эффективнее использовать ограниченный сетевой ресурс. Для потребителя достигается выигрыш в цене на электроэнергию, поскольку каждая новая возобновляемая электростанция помогает удешевить рыночную цену на электроэнергию, - рассказал Кярмас перед тем, как 6 июля заложили краеугольный камень в фундамент первого ветряка парка Пуртсе.

"Enefit Green" приобрела проект развития ветропарка Пуртсе в марте 2021 года. В январе 2022 года было принято окончательное инвестиционное решение, после чего началось строительство.

Энергопарк Пуртсе пройдет путь от инвестиционного решения до начала производства электричества всего за 14 месяцев.

Компания "Enefit Green" - крупнейший в странах Балтии производитель возобновляемой энергии, цель которого - увеличить к 2026 году производственные мощности в четыре раза до 1900 мегаватт. В Эстонии, Латвии, Литве и Польше предприятию принадлежат 22 ветропарка, 38 солнечных электростанций, четыре станции совместного производства, завод по производству пеллет и гидроэлектростанция.