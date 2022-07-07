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Люганузе и Тойла не согласились с 30-процентным повышением цены на вывоз мусора

Эрик Калда Кюлли Крийс
Люганузе и Тойла не согласились с 30-процентным повышением цены на вывоз мусора
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Волостное собрание Люганузе не согласилось повысить цену на обращение с отходами в части, касающейся увеличения транспортных расходов.
Волостное собрание Люганузе не согласилось повысить цену на обращение с отходами в части, касающейся увеличения транспортных расходов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Люганузеское волостное собрание отклонило ходатайство предприятия по вывозу мусора повысить цену услуги по вывозу мусора в волости на 29 процентов, в Тойлаской волости цена не может повышаться более чем на 10% в год.

Весной фирма по утилизации отходов "Ragn-Sells" обратилась в несколько самоуправлений Ида-Вирумаа с ходатайством повысить цену для потребителей почти на 30 процентов. В письме, направленном Люганузе, это также обосновывалось повышением платы за размещение на Уйкалаской свалке и ростом цен на топливо.

Волостное собрание согласилось на повышение цен только на 20%, что касается роста затрат на обращение, но не приняло во внимание повышение цен на топливо, в связи с чем от "Ragn-Sells" поступило возражение.

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