Люганузе и Тойла не согласились с 30-процентным повышением цены на вывоз мусора

Весной фирма по утилизации отходов "Ragn-Sells" обратилась в несколько самоуправлений Ида-Вирумаа с ходатайством повысить цену для потребителей почти на 30 процентов. В письме, направленном Люганузе, это также обосновывалось повышением платы за размещение на Уйкалаской свалке и ростом цен на топливо.