4 июля в полицию поступило сообщение о том, что на улице Выйду в Кивиыли во время совместного распития спиртного 41-летний мужчина был ранен холодным оружием.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кивиыли мужчина получил ножевое ранение
3-4 июля 2022 г.
В Кивиыли мужчина получил ножевое ранение
В качестве подозреваемого полиция задержала 43-летнего мужчину.
Из дома вынесли инструменты и стройматериалы
В полицию поступило сообщение, что в период с 3 по 4 июля в доме на улице Вабадузе в Нарве было разбито окно и затем украдены газонокосилка "Husqvarna", рабочая одежда и изоляционная вата. Общий ущерб - 1250 евро.
Кражи из автомобилей
В полицию поступило сообщение, что в период с 3 по 4 июля из автомобилей "Audi" и "Volkswagen Golf", припаркованных на улице Паргитагузе в поселке Мяэтагузе Алутагузеской волости, были украдены катализатор и диски. Общий ущерб составляет 430 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
Ключевые слова