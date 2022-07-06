СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кивиыли мужчина получил ножевое ранение

В качестве подозреваемого полиция задержала 43-летнего мужчину.

Из дома вынесли инструменты и стройматериалы

В полицию поступило сообщение, что в период с 3 по 4 июля в доме на улице Вабадузе в Нарве было разбито окно и затем украдены газонокосилка "Husqvarna", рабочая одежда и изоляционная вата. Общий ущерб - 1250 евро.

Кражи из автомобилей

В полицию поступило сообщение, что в период с 3 по 4 июля из автомобилей "Audi" и "Volkswagen Golf", припаркованных на улице Паргитагузе в поселке Мяэтагузе Алутагузеской волости, были украдены катализатор и диски. Общий ущерб составляет 430 евро.

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