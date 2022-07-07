Министр образования и науки Лийна Керсна отклонила предложение двух комиссий Рийгикогу об огосударствлении Люганузеской школы, которая находится под угрозой закрытия, посчитав, что получение образования на эстонском языке достаточно гарантировано в регионе.
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Министр отклонила предложение забрать Люганузескую школу в собственность государства
Министр отклонила предложение забрать Люганузескую школу в собственность государства
В июне комиссия Рийгикогу по культуре и комиссия Рийгикогу по проблеме развития преподавания эстонского языка обратились в Министерство образования и науки с поручением найти решение для сохранения Люганузеской школы, предложив забрать школу в собственность государства.