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Министр отклонила предложение забрать Люганузескую школу в собственность государства

Эрик Калда
, журналист
Министр отклонила предложение забрать Люганузескую школу в собственность государства
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Люганузеская школа в последнее время является полем битвы между властями и местными жителями. В министерстве также считают закрытие школы оправданным, но окончательное слово, вероятно, предстоит сказать суду.
Люганузеская школа в последнее время является полем битвы между властями и местными жителями. В министерстве также считают закрытие школы оправданным, но окончательное слово, вероятно, предстоит сказать суду. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Министр образования и науки Лийна Керсна отклонила предложение двух комиссий Рийгикогу об огосударствлении Люганузеской школы, которая находится под угрозой закрытия, посчитав, что получение образования на эстонском языке достаточно гарантировано в регионе.

В июне комиссия Рийгикогу по культуре и комиссия Рийгикогу по проблеме развития преподавания эстонского языка обратились в Министерство образования и науки с поручением найти решение для сохранения Люганузеской школы, предложив забрать школу в собственность государства.

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