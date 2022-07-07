Фракция социал-демократов в городском собрании Кохтла-Ярве внесла предложение запретить на уровне общей планировки создание производств повышенной категории опасности, в том числе химических, на территории Ахтмеской части города.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему хотите запретить создание новых производств в Ахтме?
Почему хотите запретить создание новых производств в Ахтме?
Член фракции социал-демократов Владимир ЧУЖАС:
- Ахтме является исторически спальным районом города, жители которого селились в нем с уверенностью, что опасного производства рядом с домом не будет. Все еще очень хорошо помнят недавние события, когда жители Ахтме категорически протестовали против создания химического завода в непосредственной близи от жилых домов.
Помимо жилых районов в непосредственной близости от промышленной зоны Ахтме, в которой время от времени пытаются развивать опасное производство, находится и национальный парк Алутагузе.