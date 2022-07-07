ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему хотите запретить создание новых производств в Ахтме?

- Ахтме является исторически спальным районом города, жители которого селились в нем с уверенностью, что опасного производства рядом с домом не будет. Все еще очень хорошо помнят недавние события, когда жители Ахтме категорически протестовали против создания химического завода в непосредственной близи от жилых домов.