Анна Паненко вышла в финал и в тройном прыжке, и в прыжках в длину на юношеском ЧЕ

Паненко, которая тренируется под руководством Александра Хворыха в клубе "Atleetika", в тройном прыжке после трех попыток чуть-чуть не хватило для попадания в первую восьмерку, которые в борьбе за медали могли сделать еще три попытки.

Первые две попытки Паненко на стадионе в Иерусалиме оказались неудачными. В первой у нее был заступ, а во второй она прыгнула всего на 11,62 метра. В третьей попытке она совершила свой самый длинный прыжок в нынешнем сезоне соревнований под открытым небом - 12,65 метра. Такой же результат показала и литовка Аурейя Бенюшите, но во второй попытке она прыгнула дальше Паненко, поэтому она стала последней, кто получил еще три попытки для улучшения своего результата. К концу состязания Паненко от шестого места отделяли всего три сантиметра.

Француженка Клеманс Ружье стала чемпионкой Европы с мощным прыжком на 13,72 метра. А вот для завоевания бронзовой медали хватило результата 13,04, что всего на три сантиметра больше прошлогоднего личного рекорда Анны Паненко.

Если в финале тройного прыжка Паненко едва не вошла в восьмерку сильнейших, то в предварительных соревнованиях по прыжкам в длину, стартовавших в восемь утра в среду, удача повернулась к ней лицом. После двух попыток с заступом Паненко удалось в последней попытке прыгнуть на 5,84 метра, и этот результат позволил ей стать последней финалисткой проходящего в четверг финала. Прыжка на три сантиметра короче было бы недостаточно.

В финале в четверг Паненко может в случае удачи занять хорошее место, поскольку уровень участников ровный и в предварительных соревнованиях только одна соперница превзошла ее личный рекорд 6,21.

Перед состоявшимся 21 июня Йыхвиским легкоатлетическим вечером Паненко сказала, что нынешней весной восстанавливается после травмы и еще не достигла своей лучшей формы, но движется к ней.