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В Васкнарвской крепости начинаются работы по консервации

Северное побережье
В Васкнарвской крепости начинаются работы по консервации
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Развалины Васкнарвской крепости.
Развалины Васкнарвской крепости. Фото: Erik Kalda / Põhjarannik

В июле начинаются работы по консервации в крепости Васкнарва, где год назад проводились масштабные археологические раскопки.

- Это дополнительные археологические работы. После раскопок надо законсервировать стены. Предполагалось, что работы будут закончены к Яанову дню, но фирма не успела. Обещали закончить к концу июля, - констатировал старейшина волости Алутагузе Тауно Выхмар.

Для этой цели в волостном бюджете предусмотрено 29000 евро, из которых 5899 евро - самофинансирование и 23101 евро выделил Департамент охраны памятников старины.

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