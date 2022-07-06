В июле начинаются работы по консервации в крепости Васкнарва, где год назад проводились масштабные археологические раскопки.
В Васкнарвской крепости начинаются работы по консервации
В Васкнарвской крепости начинаются работы по консервации
- Это дополнительные археологические работы. После раскопок надо законсервировать стены. Предполагалось, что работы будут закончены к Яанову дню, но фирма не успела. Обещали закончить к концу июля, - констатировал старейшина волости Алутагузе Тауно Выхмар.
Для этой цели в волостном бюджете предусмотрено 29000 евро, из которых 5899 евро - самофинансирование и 23101 евро выделил Департамент охраны памятников старины.
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