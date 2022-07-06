В Васкнарвской крепости начинаются работы по консервации

- Это дополнительные археологические работы. После раскопок надо законсервировать стены. Предполагалось, что работы будут закончены к Яанову дню, но фирма не успела. Обещали закончить к концу июля, - констатировал старейшина волости Алутагузе Тауно Выхмар.