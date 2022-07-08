Член Европарламента Яна Тоом пишет в сегодняшнем "Северном побережье", что считает правильным защищать и сохранять русскоязычное образование в Эстонии. В этом нет ничего удивительного, потому что и ее родная Центристская партия все это время говорила то же самое.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ На защите школ
Если Тоом говорит о необходимости отстаивать русскоязычное образование, то в Ида-Вирумаа, уезде, где уважаемый евродепутат неоднократно баллотировалась в парламент, сложные проблемы и вовсе с эстоноязычным образованием. На самом деле школы с эстонским языком обучения находятся под давлением.
В течение многих лет правительство не хотело поддерживать здешние эстоноязычные школы в ситуации, когда доля учащихся с родным русским языком в этих школах продолжала расти, наряду с необходимостью финансирования лингвистической поддержки этих учащихся. Ситуация изменилась только тогда, когда в должность вступила министр образования от Партии реформ Лийна Керсна. Одним из решений стало огосударствление некоторых эстоноязычных муниципальных школ - предполагается, что государство сможет лучше обеспечить содействие эстоноязычному образованию в этих школах. Так, государству уже переданы Нарвская эстонская гимназия (вместе с основной школой) и Ярвеская школа Кохтла-Ярве. На очереди - Силламяэская эстонская школа. В сегодняшней газете можно также прочитать о том, что и оказавшуюся под угрозой закрытия Люганузескую школу тоже хотели бы передать государству, но министерство не считает это правильным.
В то же время "Отечество", Партия реформ и соцдемы, ведущие сейчас коалиционные переговоры, согласны с тем, что образование в Эстонии необходимо полностью перевести на эстонский язык. Но если такое решение и будет принято, то не имеет смысла ставить перед собой утопические цели и ожидать, что ситуация изменится в одночасье.
Яна Тоом права в том, что переходом на частичное гимназическое обучение на государственном языке во многих русских школах выстроили потемкинскую деревню. Реформа должна охватывать всю систему образования, от детского сада до гимназии. Если дети, для которых родным языком является русский, постепенно будут овладевать навыками эстонского языка, начиная с дошкольного возраста, то переход к обучению на эстонском языке начнется сам собой и естественным путем.