ПЕРЕДОВИЦА ⟩ На защите школ

Если Тоом говорит о необходимости отстаивать русскоязычное образование, то в Ида-Вирумаа, уезде, где уважаемый евродепутат неоднократно баллотировалась в парламент, сложные проблемы и вовсе с эстоноязычным образованием. На самом деле школы с эстонским языком обучения находятся под давлением.

В течение многих лет правительство не хотело поддерживать здешние эстоноязычные школы в ситуации, когда доля учащихся с родным русским языком в этих школах продолжала расти, наряду с необходимостью финансирования лингвистической поддержки этих учащихся. Ситуация изменилась только тогда, когда в должность вступила министр образования от Партии реформ Лийна Керсна. Одним из решений стало огосударствление некоторых эстоноязычных муниципальных школ - предполагается, что государство сможет лучше обеспечить содействие эстоноязычному образованию в этих школах. Так, государству уже переданы Нарвская эстонская гимназия (вместе с основной школой) и Ярвеская школа Кохтла-Ярве. На очереди - Силламяэская эстонская школа. В сегодняшней газете можно также прочитать о том, что и оказавшуюся под угрозой закрытия Люганузескую школу тоже хотели бы передать государству, но министерство не считает это правильным.

В то же время "Отечество", Партия реформ и соцдемы, ведущие сейчас коалиционные переговоры, согласны с тем, что образование в Эстонии необходимо полностью перевести на эстонский язык. Но если такое решение и будет принято, то не имеет смысла ставить перед собой утопические цели и ожидать, что ситуация изменится в одночасье.