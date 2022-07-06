В Эстонии более тысячи бездомных, Ида-Вирумаа и Нарва на втором месте

В Эстонии 737873 жилых помещений, из которых заселенных - 557146. Люди все чаще предпочитают жить в частных домах, а новые жилые помещения строятся прежде всего в окрестностях Таллинна и Тарту.

- Однако в Эстонии есть и те люди, у которых вовсе отсутствует личное или арендованное жилье или другие возможности постоянного размещения. В основном им определено временное жилье или они ночуют на улице, поэтому в понятии переписи их можно считать бездомными, - отметила ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг.

В Эстонии предположительно 1060 бездомных людей. Из них 73% - мужчины и 27% - женщины. Средний возраст - 53 года у мужчин и 50 у женщин. Среди бездомных 53% являются русскими по национальности, 38% - эстонцы, 9% - представители других национальностей.

- К сожалению, есть и несовершеннолетние - их около 9 процентов. Каждый пятый бездомный - человек пенсионного возраста, - уточнила Трасберг.

Согласно результатам переписи населения по состоянию на 31 декабря 2021 года, больше всего бездомных проживали в Харьюмаа - предположительно 829 человек, из них 594 - в Таллинне. На втором месте - Ида-Вирумаа, где 92 бездомных, из них 62 - в Нарве.

Более чем в половине уездов Эстонии бездомных людей было на момент переписи менее десяти, а на острове Хийумаа не было ни одного бездомного.