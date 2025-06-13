СТАТИСТИКА Браков в Эстонии стало меньше, разводов - больше

По данным Департамента статистики, как передает новостной портал Rus.ERR, в прошлом году в Эстонии заключили 6361 и расторгли 2893 брака. Число браков в годовом исчислении уменьшилось на 2%, а разводов - выросло на 9%.
Средний возраст заключивших брак мужчин был 32 года, женщин - 30 лет.
Средняя продолжительность расторгнутых в 2024 году браков составила 11 лет.
Шесть разводов были оформлены после 50-ти и более лет брака, а 97 браков были расторгнуты менее чем через год после регистрации.
Однополых браков в 2024 году в Эстонии заключили 207, расторгли - четыре.