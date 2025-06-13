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Пт, 13.06.2025
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СТАТИСТИКА Браков в Эстонии стало меньше, разводов - больше

Свадьба. Иллюстративное фото.

По данным Департамента статистики, как передает новостной портал Rus.ERR, в прошлом году в Эстонии заключили 6361 и расторгли 2893 брака. Число браков в годовом исчислении уменьшилось на 2%, а разводов - выросло на 9%.​

Средний возраст заключивших брак мужчин был 32 года, женщин - 30 лет.

Средняя продолжительность расторгнутых в 2024 году браков составила 11 лет.

Шесть разводов были оформлены после 50-ти и более лет брака, а 97 браков были расторгнуты менее чем через год после регистрации.

Однополых браков в 2024 году в Эстонии заключили 207, расторгли - четыре.

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Эстония
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