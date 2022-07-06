Производитель водоочистителей "Аquaphor" 6 июля открыл в Нарве второй завод, приурочив это к десятилетию своей деятельности в Эстонии: в 2012 году был запущен первый завод в Силламяэ.
Новое производство фильтров "Аquaphor" открылось в Нарве
Второй нарвский завод под маркой "Аquaphor" запущен рядом с первым. Новые производственные площади на 11000 квадратных метров созданы для массового серийного производства промышленных, бытовых, лечебных водоочистительных и опреснительных систем.
Новый завод рассчитан на производство систем очистки воды и фильтрующих элементов стоимостью до 300 миллионов евро в год.
На новых площадях и с новыми внедряемыми технологиями производство пока еще наращивается. Сейчас у компании "Aquaphor International" трудятся в Нарве порядка трехсот работников, к ним добавятся в перспективе до сотни человек.
Во всем концерне "Aquaphor" сейчас более 800 работников по всему миру, в том числе 630 в Эстонии. Общая площадь производственных помещений в Нарве, Силламяэ и Хайфе (Израиль) составляет порядка 53 тысяч квадратных метров.
Эстонские производственные мощности могут выпускать до 120 миллионов различных водоочистителей в год.
В "Аquaphor International" заявили, что концерн активно осваивает рынки Европы, Скандинавии, стран Азии и Ближнего Востока. Планируется развивать продажи на рынках Северной и Южной Америки, а также на Африканском континенте. Этим летом "Аquaphor International" подписал контракт на поставку профессиональных систем водоочистки в Австралию и Новую Зеландию. "Изменение климата, переход на энергосберегающие технологии и высокие экологические стандарты создают большой спрос на продукцию "Аquaphor", - сказано в пресс-релизе концерна.
История открытия заводов "Аquaphor" в Эстонии
- 2012 - Силламяэский завод, первый этап (7000 кв.метров)
- 2015 - Нарвский завод, первый этап (16500 кв.метров)
- 2019 - Силламяэский завод, второй этап (16310 кв.метров)
- 2022 - Нарвский завод, второй этап (11000 кв.метров)
"Аquaphor International"