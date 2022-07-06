Новое производство фильтров "Аquaphor" открылось в Нарве

Второй нарвский завод под маркой "Аquaphor" запущен рядом с первым. Новые производственные площади на 11000 квадратных метров созданы для массового серийного производства промышленных, бытовых, лечебных водоочистительных и опреснительных систем.

Новый завод рассчитан на производство систем очистки воды и фильтрующих элементов стоимостью до 300 миллионов евро в год.

На новых площадях и с новыми внедряемыми технологиями производство пока еще наращивается. Сейчас у компании "Aquaphor International" трудятся в Нарве порядка трехсот работников, к ним добавятся в перспективе до сотни человек.

Завод водных фильтров "Аquaphor" в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Во всем концерне "Aquaphor" сейчас более 800 работников по всему миру, в том числе 630 в Эстонии. Общая площадь производственных помещений в Нарве, Силламяэ и Хайфе (Израиль) составляет порядка 53 тысяч квадратных метров.

Эстонские производственные мощности могут выпускать до 120 миллионов различных водоочистителей в год.

В "Аquaphor International" заявили, что концерн активно осваивает рынки Европы, Скандинавии, стран Азии и Ближнего Востока. Планируется развивать продажи на рынках Северной и Южной Америки, а также на Африканском континенте. Этим летом "Аquaphor International" подписал контракт на поставку профессиональных систем водоочистки в Австралию и Новую Зеландию. "Изменение климата, переход на энергосберегающие технологии и высокие экологические стандарты создают большой спрос на продукцию "Аquaphor", - сказано в пресс-релизе концерна.