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Строительство в Нарве мегазавода "Аquaphor" стало более призрачным планом из-за рисков в Восточной Европе

Илья Смирнов
Строительство в Нарве мегазавода "Аquaphor" стало более призрачным планом из-за рисков в Восточной Европе
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Производство водных фильтров "Aquaphor" в Нарве.
Производство водных фильтров "Aquaphor" в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Североамериканские инвесторы пока не торопятся вкладывать миллионы в строительство так называемого мегазавода "Аquaphor" в Нарве. При взгляде из другого полушария Эстония и Украина - один регион.

Президент холдинга "Аquaphor", член правления компании "Aquaphor International" Джозеф Шмидт сегодня скорее неуверенно говорит о перспективе строительства на административной границе между Нарвой и Нарва-Йыэсуу так называемого мегазавода, план которого он представлял общественности весной 2021 года.

Как сказал Шмидт, "Аquaphor" не отказался от такого плана, но по оценкам инвесторов из США, капитал в Эстонии стал дороже, а значит, былой интерес к этому месту подостыл.

- Они слабо понимают разницу между Украиной и Эстонией, к сожалению. Они рассматривают этот регион как регион с более высокой стоимостью денег. Риск всегда пропорционален стоимости денег, - ответил Шмидт на вопрос "Северного побережья" о перспективах появления обещанного мегазавода, идея о котором в прошлом году пришлась нарвитянам по душе.

Напомним, 23 апреля 2021 года Министерство экономики и коммуникаций Эстонии, ТОО "Aquaphor International" как часть международного холдинга, мэры Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Фонд развития промышленных парков Ида-Вирумаа подписали пятисторонний протокол о намерениях построить в Нарве к 2025 году новый завод по производству систем водоочистки. Инвестиции предполагались, по оценкам того года, порядка 200 миллионов евро. Речь шла о мегазаводе площадью порядка 110 тысяч квадратных метров, который дал бы нарвскому региону до 700 новых рабочих мест.

Шмидт уже тогда признавал, что такой мегазавод в Эстонии еще не является делом решенным. Он напоминал, что большинство акционеров "Aquaphor" - американские граждане. Решение о месте размещения нового завода будет приниматься советом директоров и также будет обсуждаться на собрании акционеров когда-то в 2022 году.

Narva linnapea Katri Raik ja OÜ Aquaphor International juhatuse liige Joseph Shmidt leppisid kokku, mis peab piirilinnas muutuma, et sealsesse tööstusparki rajataks hiigeltehas kõrgtehnoloogiliste veepuhastussüsteemide tootmiseks.
Narva linnapea Katri Raik ja OÜ Aquaphor International juhatuse liige Joseph Shmidt leppisid kokku, mis peab piirilinnas muutuma, et sealsesse tööstusparki rajataks hiigeltehas kõrgtehnoloogiliste veepuhastussüsteemide tootmiseks. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Нынче, 6 июля, компания "Aquaphor International" торжественно открыла в Нарве другой свой завод по производству систем водоочистки. Сейчас у "Aquaphor" в Эстонии приблизительно 630 работников, из которых около половины заняты на двух нарвских заводах.

После начала войны в Украине, по рассказу Шмидта, у "Аquaphor" стало больше работы: "Чистая вода нужна всем и всегда, и уже поэтому работать приходится больше".

В плане логистики у "Аquaphor" на фоне войны возникли трудности с транспортировкой продукции на восток. "У нас есть подразделение в Казахстане, и если раньше мы могли фурами возить наши фильтры из Эстонии в Казахстан за десять дней, то сейчас это стоит в несколько раз дороже и занимает до двух месяцев", - рассказал Шмидт.

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