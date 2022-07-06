Североамериканские инвесторы пока не торопятся вкладывать миллионы в строительство так называемого мегазавода "Аquaphor" в Нарве. При взгляде из другого полушария Эстония и Украина - один регион.
Строительство в Нарве мегазавода "Аquaphor" стало более призрачным планом из-за рисков в Восточной Европе
Президент холдинга "Аquaphor", член правления компании "Aquaphor International" Джозеф Шмидт сегодня скорее неуверенно говорит о перспективе строительства на административной границе между Нарвой и Нарва-Йыэсуу так называемого мегазавода, план которого он представлял общественности весной 2021 года.
Как сказал Шмидт, "Аquaphor" не отказался от такого плана, но по оценкам инвесторов из США, капитал в Эстонии стал дороже, а значит, былой интерес к этому месту подостыл.
- Они слабо понимают разницу между Украиной и Эстонией, к сожалению. Они рассматривают этот регион как регион с более высокой стоимостью денег. Риск всегда пропорционален стоимости денег, - ответил Шмидт на вопрос "Северного побережья" о перспективах появления обещанного мегазавода, идея о котором в прошлом году пришлась нарвитянам по душе.
Напомним, 23 апреля 2021 года Министерство экономики и коммуникаций Эстонии, ТОО "Aquaphor International" как часть международного холдинга, мэры Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Фонд развития промышленных парков Ида-Вирумаа подписали пятисторонний протокол о намерениях построить в Нарве к 2025 году новый завод по производству систем водоочистки. Инвестиции предполагались, по оценкам того года, порядка 200 миллионов евро. Речь шла о мегазаводе площадью порядка 110 тысяч квадратных метров, который дал бы нарвскому региону до 700 новых рабочих мест.
Шмидт уже тогда признавал, что такой мегазавод в Эстонии еще не является делом решенным. Он напоминал, что большинство акционеров "Aquaphor" - американские граждане. Решение о месте размещения нового завода будет приниматься советом директоров и также будет обсуждаться на собрании акционеров когда-то в 2022 году.
Нынче, 6 июля, компания "Aquaphor International" торжественно открыла в Нарве другой свой завод по производству систем водоочистки. Сейчас у "Aquaphor" в Эстонии приблизительно 630 работников, из которых около половины заняты на двух нарвских заводах.
После начала войны в Украине, по рассказу Шмидта, у "Аquaphor" стало больше работы: "Чистая вода нужна всем и всегда, и уже поэтому работать приходится больше".
В плане логистики у "Аquaphor" на фоне войны возникли трудности с транспортировкой продукции на восток. "У нас есть подразделение в Казахстане, и если раньше мы могли фурами возить наши фильтры из Эстонии в Казахстан за десять дней, то сейчас это стоит в несколько раз дороже и занимает до двух месяцев", - рассказал Шмидт.