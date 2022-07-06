Строительство в Нарве мегазавода "Аquaphor" стало более призрачным планом из-за рисков в Восточной Европе

Президент холдинга "Аquaphor", член правления компании "Aquaphor International" Джозеф Шмидт сегодня скорее неуверенно говорит о перспективе строительства на административной границе между Нарвой и Нарва-Йыэсуу так называемого мегазавода, план которого он представлял общественности весной 2021 года.

Как сказал Шмидт, "Аquaphor" не отказался от такого плана, но по оценкам инвесторов из США, капитал в Эстонии стал дороже, а значит, былой интерес к этому месту подостыл.

- Они слабо понимают разницу между Украиной и Эстонией, к сожалению. Они рассматривают этот регион как регион с более высокой стоимостью денег. Риск всегда пропорционален стоимости денег, - ответил Шмидт на вопрос "Северного побережья" о перспективах появления обещанного мегазавода, идея о котором в прошлом году пришлась нарвитянам по душе.

Напомним, 23 апреля 2021 года Министерство экономики и коммуникаций Эстонии, ТОО "Aquaphor International" как часть международного холдинга, мэры Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Фонд развития промышленных парков Ида-Вирумаа подписали пятисторонний протокол о намерениях построить в Нарве к 2025 году новый завод по производству систем водоочистки. Инвестиции предполагались, по оценкам того года, порядка 200 миллионов евро. Речь шла о мегазаводе площадью порядка 110 тысяч квадратных метров, который дал бы нарвскому региону до 700 новых рабочих мест.