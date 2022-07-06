В среду, 6 июля, Рийгикогу ратифицировал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Это решение, как сообщил новостной портал rus.err.ee, поддержали 79 депутатов Рийгикогу.
Рийгикогу ратифицировал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
"Надеемся, что сегодняшнее решение Рийгикогу придаст импульс процессу ратификации, и мы сможем приветствовать наших северных соседей в качестве полноправных членов НАТО не позднее первой половины 2023 года", - сказал председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.
"Решение о ратификации протокола о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО среди стран-союзников - одно из важнейших внешнеполитических решений этого состава Рийгикогу и часть истории. Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО укрепляет не только нашу безопасность, но и безопасность всего альянса", - добавил исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрес Сутт.
Портал rus.err.ee добавил, что вечером 6 июля президент Эстонии Алар Карис провозгласил закон об утверждении протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.
- Присоединение Финляндии и Швеции придает НАТО значительную стратегическую мощь в регионе Балтийского моря, обеспечивает безопасность Североатлантического альянса в целом и повышает обороноспособность всех нас. Это также позволяет вывести сотрудничество в регионе Балтийского моря на новый уровень не только в сфере безопасности, но и во многих других областях, - сказал президент Карис.
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