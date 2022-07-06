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В центре Нарвы временные изменения в дорожном движении

Северное побережье
В центре Нарвы временные изменения в дорожном движении
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Временная схема движения в центре Нарвы на время дорожно-строительных работ, начиная с 7 июля 2022 года.
Временная схема движения в центре Нарвы на время дорожно-строительных работ, начиная с 7 июля 2022 года. Фото: Narva linn / OÜ N&V

На участке улицы Александра Пушкина в центре Нарвы будет ограничено движение из-за начала реконструкции улиц Мальми и Линда.

Ограничения в том районе Нарвы планируются с 7 по 18 июля. Всех участников движения просят быть предельно внимательными и следовать временной схеме движения.

В том же районе произойдут изменения в автобусном движении. Автобусные остановки "Rugodiv" и "Peetri plats" теперь временно закрыты, а поездки автобусов осуществляются через улицы Игоря Графова и Линда.

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