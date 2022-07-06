В центре Нарвы временные изменения в дорожном движении

Ограничения в том районе Нарвы планируются с 7 по 18 июля. Всех участников движения просят быть предельно внимательными и следовать временной схеме движения.

В том же районе произойдут изменения в автобусном движении. Автобусные остановки "Rugodiv" и "Peetri plats" теперь временно закрыты, а поездки автобусов осуществляются через улицы Игоря Графова и Линда.