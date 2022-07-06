Полиция стала строже относиться к нарушителям на электросамокатах

Полиция напоминает, что закон определяет мощность легкого транспортного средства.

- Используемое на дороге легкое транспортное средство, в просторечии электросамокат, может быть не мощнее одного киловатта. Так говорит закон, и на таких транспортных средствах можно ездить, - объяснил руководитель патрульной службы дорожной полиции Марек Вяхи.

Но на дорогах и тротуарах встречаются модели мощностью в два и даже три киловатта. Такие самокаты полиция имеет право изъять и возбудить против ездока дело о проступке.

Полиция проверяет не только тех, кто ездят на электросамокатах, но и обычных велосипедистов. Нарушением является, например, движение по тротуару с одновременным разговором по мобильному телефону и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.