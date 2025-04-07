СТАТИСТИКА Цены в Эстонии выросли за год на несколько процентов

Нынче в марте товары оказались дороже по сравнению с мартом 2024 года на 2,1% и услуги - на 8,1%.​

Руководитель группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески отметил, что в годовом сравнении на индекс потребительских цен в марте более всего повлияли продукты питания, транспорт и жилье.

- На транспорт в годовом сравнении до конца этого года влияет введенный в январе налог на механическое транспортное средство. Из расходов на жилье за год выросли затраты на аренду и связанные с жильем услуги. По сравнению с мартом 2024 года выросли цены почти всех категорий товаров и услуг. Единственным исключением стали одежда и обувь, которые были на 3,4 процента дешевле, - рассказал Вески.

По сравнению с февралем 2025 года в марте на снижение индекса больше всего повлияло снижение цен на электричество (14,3%) и моторное топливо (4,1%).

Продукты питания подорожали в марте по сравнению с февралем в общем на 0,7%, в том числе больше всего свежие фрукты и ягоды (5%), свежие овощи (4,3%) и кофе (4,3%). Цены снизились на свежую или охлажденную рыбу (9,1%) и обработанные фрукты (4,5%).

В марте 2025 года бензин был дешевле по сравнению с февралем на 4%, дизельное топливо - на 4,6%.