Волонтеры в Нарве хотят показать официальным властям, что помощь нуждающимся должна оказываться в правильном месте, а не в удобных кабинетах. Консультационная инфопалатка установлена добровольцами рядом с Нарвским погранпунктом - именно там, где только что прибывшие через Россию украинские беженцы растерянно озираются в поиске дальнейшего пути.
В Нарве у границы открыли для беженцев инфопалатку, которая должна была появиться там намного раньше
Инфопалатка "Welcome Center" (Центр "Добро пожаловать!") будет работать в тестовом режиме до 13 июля включительно, с 9 до 23 часов. Место для установки палатки на Петровской площади Нарвы выбрано так, чтобы ее сразу замечали люди, выходящие из дверей Нарвского погранпункта.
Подготовленные волонтеры дадут вновь прибывающим всю необходимую информацию о возможности получить помощь и поддержку. Тут же в палатке открыт бесплатный доступ к беспроводному интернету.
Волонтерами работают и сами украинские беженцы, понимающие как никто, с чем сталкиваются их земляки.
Идея поставить такую инфопалатку родилась у волонтеров, когда в республиканской печати написали про то, что в Нарве якобы никто не ждет военных беженцев из Украины. Как оказывалось на практике, уставшие, растерянные и деморализованные семьи после пересечения границы сталкивались с чем-то вроде информационного вакуума.
Официально помощью беженцам занимаются Эстонский департамент социального страхования, Нарвский департамент социальной помощи, погранохрана и волонтерские объединения, однако людям на практике обратиться было порой не к кому, как только они оказывались за дверью погранпункта.
Волонтеры под окнами мэрии
Организовать "Welcome Center" пока что в тестовом режиме взялась руководитель Нарвской арт-резиденции Йоханна Раннула. Она подчеркивает, что делает это в порядке личной гражданской инициативы.
- У нас есть силы делать это в течение недели, но постоянно было бы очень трудно, - говорит Раннула, считающая, что такую инфопалатку следовало бы открыть и содержать официальным властям. - Про палатку говорили давно и много, но раньше нам отвечали: нет, нельзя. Только сейчас почему-то стали разрешать. Может, потому что кризис с беженцами уже не очень сильный или потому, что 9 мая позади, - предположила собеседница.
Мэр Нарвы Катри Райк, посетив инфопалатку сразу после ее открытия и ознакомившись с представленными там материалами, сказала, что и волонтеры, и представители властей должны быть вооружены одной и той же информацией для беженцев. Это важно, по словам мэра, чтобы ненароком не запутать людей и не ввести их в заблуждение.
- Займет еще время создание такого единого инфоматериала, - сказала Райк, благодарно пожелавшая волонтерам удачи и вскоре удалившаяся в свой кабинет в мэрии на противоположной стороне Петровской площади.
"Окна" в мир без войны
Одновременно с открытием инфопалатки "Welcome Center" у погранпункта нарвские художники тут же представили свои живописные полотна, написанные специально для пары приютов для беженцев в Нарве.
Художница, из скромности попросившая не называть ее имени, поделилась своим переживанием о том, что в приютах для беженцев настолько аскетичные, серые интерьеры, а в одном вовсе нет окон, что художники придумали изобразить для них "виды из окон".
- Один приют - это бывший склад, в котором люди вынуждены находиться. И вместо окон для них мы сделали то, что можем сделать, - объяснила художница.
Координатор работы двух приютов в Нарве Рене Абрамсон пояснил, что правильнее называть это хостелами для транзитных беженцев. Один разместили в пустых помещениях торгово-офисного центра "Кересе", второй - в помещениях муниципального конторского здания на улице Линда, 4. В них суммарно 17 мест для ночлега. Содержание этих двух хостелов, открывшихся в июне, поддерживает неправительственная волонтерская организация - фонд помощи украинским беженцам "Rubikus.helpUA". Ныне представленные публике картины нарвских художников украсят интерьеры двух хостелов, а потом будут проданы на благотворительном аукционе.
Неоценимая помощь волонтеров
В Нарве насчитывается приблизительно 75 спальных мест, организованных разными волонтерами и волонтерскими объединениями специально для транзитных беженцев.
Рене Абрамсон уверен, что если бы простые граждане не занимались этим, то в приграничном городе случилась бы гуманитарная катастрофа местного масштаба. Других помощников у границы было до этого дня, как правило, не видать, и вновь прибывшим беженцам непонятно было, где искать помощи.
- Волонтеры создали условия, чтобы сбежавшие от войны люди смогли в Нарве помыться, поесть, привести себя в порядок и поехать дальше, а не ночевали бы здесь на улицах или вокзале, как это случалось, - описал Абрамсон неоценимо большую работу добровольных помощников.
Штаны с лампасами как антиимперская инсталляция
Линия, выложенная из спортивных штанов с лампасами у инфопалатки рядом с Нарвским погранпунктом, - это художественный проект дуэта "SashaPasha". Полосы на штанах складываются как бы в линию границы, надвое разделяющую пейзаж.
В сочетании с цитатами из русской литературы, описывающими горизонты и границы империи, эта работа является критикой русского империализма и колониального мышления. Символично расположение инсталляции на Петровской площади, названной так в честь императора Петра Первого. Поэтическое по сути и ироническое по форме высказывание низводит геополитические амбиции империи к полоскам на спортивных штанах.
"SashaPasha" - художественный дуэт из Хельсинки, основанный в Санкт-Петербурге Сашей и Павлом Ротц в 2009 году. В июне 2022 года "SashaPasha" были художниками-резидентами в Нарвской арт-резиденции.
Источник: Нарвская арт-резиденция