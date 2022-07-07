В Нарве у границы открыли для беженцев инфопалатку, которая должна была появиться там намного раньше

Неоценимая помощь волонтеров

Рене Абрамсон уверен, что если бы простые граждане не занимались этим, то в приграничном городе случилась бы гуманитарная катастрофа местного масштаба. Других помощников у границы было до этого дня, как правило, не видать, и вновь прибывшим беженцам непонятно было, где искать помощи.

- Волонтеры создали условия, чтобы сбежавшие от войны люди смогли в Нарве помыться, поесть, привести себя в порядок и поехать дальше, а не ночевали бы здесь на улицах или вокзале, как это случалось, - описал Абрамсон неоценимо большую работу добровольных помощников.

Штаны с лампасами как антиимперская инсталляция

Антиимперская инсталляция рядом с Нарвским погранпунктом. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Линия, выложенная из спортивных штанов с лампасами у инфопалатки рядом с Нарвским погранпунктом, - это художественный проект дуэта "SashaPasha". Полосы на штанах складываются как бы в линию границы, надвое разделяющую пейзаж.

В сочетании с цитатами из русской литературы, описывающими горизонты и границы империи, эта работа является критикой русского империализма и колониального мышления. Символично расположение инсталляции на Петровской площади, названной так в честь императора Петра Первого. Поэтическое по сути и ироническое по форме высказывание низводит геополитические амбиции империи к полоскам на спортивных штанах.

"SashaPasha" - художественный дуэт из Хельсинки, основанный в Санкт-Петербурге Сашей и Павлом Ротц в 2009 году. В июне 2022 года "SashaPasha" были художниками-резидентами в Нарвской арт-резиденции.



Источник: Нарвская арт-резиденция