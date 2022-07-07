Мэр Нарвы Катри Райк сообщила новостному порталу ERR, что городская кризисная комиссия обсудила ситуацию и пришла к выводу, что в городе возникла опасность чрезвычайной ситуации.
ERR: Нарва готовится объявить чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газа
ERR: Нарва готовится объявить чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газа
"Поскольку вчера провалился тендер на покупку газа "Enefit Power", не было предложений, то у нас газа на зиму нет и мы объявим чрезвычайную ситуацию", – сообщила Райк ERR.
Она надеется, что в таком случае предприятие "Enefit Power" получит от Департамента окружающей среды разрешение отапливать город сланцевым маслом, которое более дешевое, а его поставки стабильнее.
Как отметила Райк, следует учесть, что существенное повышение цен на отопление, если вообще удастся получить газ, является очень большой социальной проблемой: "Не побоюсь назвать сильное повышение цен на отопление социальной катастрофой".
Подробнее - в публикации новостного портала rus.err.ee.