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ERR: Нарва готовится объявить чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газа

Северное побережье
ERR: Нарва готовится объявить чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газа
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Нарвитяне зимой.
Нарвитяне зимой. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Мэр Нарвы Катри Райк сообщила новостному порталу ERR, что городская кризисная комиссия обсудила ситуацию и пришла к выводу, что в городе возникла опасность чрезвычайной ситуации.

"Поскольку вчера провалился тендер на покупку газа "Enefit Power", не было предложений, то у нас газа на зиму нет и мы объявим чрезвычайную ситуацию", – сообщила Райк ERR.

Она надеется, что в таком случае предприятие "Enefit Power" получит от Департамента окружающей среды разрешение отапливать город сланцевым маслом, которое более дешевое, а его поставки стабильнее.

Как отметила Райк, следует учесть, что существенное повышение цен на отопление, если вообще удастся получить газ, является очень большой социальной проблемой: "Не побоюсь назвать сильное повышение цен на отопление социальной катастрофой".

Подробнее - в публикации новостного портала rus.err.ee.

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