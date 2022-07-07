ERR: Нарва готовится объявить чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газа

"Поскольку вчера провалился тендер на покупку газа "Enefit Power", не было предложений, то у нас газа на зиму нет и мы объявим чрезвычайную ситуацию", – сообщила Райк ERR.

Она надеется, что в таком случае предприятие "Enefit Power" получит от Департамента окружающей среды разрешение отапливать город сланцевым маслом, которое более дешевое, а его поставки стабильнее.