Таможня напоминает ⟩ Ужесточаются санкции в отношении России, что коснется многих

Налогово-таможенный департамент (НТД) просит всех пересекающих границу уже при планировании поездки учитывать более жесткие ограничения. Чиновники отмечают, что если обычно санкции касаются коммерческих предприятий и торговли, то с этого понедельника и частные лица больше не смогут импортировать или экспортировать определенные товары.

В списках запрещенных товаров есть и такие, ввоз или вывоз которых из России до сих пор был привычным. Например, из РФ больше нельзя ввозить старую и новую мебель и ее части, древесину и изделия из нее, содержащие калий удобрения, новые пневматические шины, цемент, икру, новую или использованную тару, такую как стеклянные бутылки и банки, и т.д.

Пассажирам также необходимо обратить внимание на ограничения, наложенные на алкоголь: с 10 июля из России, несмотря на количество, запрещено ввозить такие спиртные напитки, как водка, джин, ликеры и др. Пиво, вино и сидр разрешено ввозить в ранее установленных количествах (пиво - 16 литров, вино - 4 литра, сидр - 2 литра).

Кроме того, НТД напоминает пассажирам, что в Россию уже ранее было запрещено ввозить больше наличных денег, чем это необходимо для поездки, бытовую электронику стоимостью более 750 евро, например, смартфоны и ноутбуки, и другие предметы стоимостью более 300 евро. Ограничение не распространяется на личные вещи, включая используемый смартфон, ценную сумочку, верхнюю одежду и т.д.

НТД обещает, что обеспечит доступность информации для пассажиров на пунктах пересечения границы в Нарве, Лухамаа и Койдула и предоставит необходимые разъяснения, а также напомнит, что нарушение международных санкций наказывается штрафом или лишением свободы сроком до пяти лет. То же правонарушение, если оно совершено юридическим лицом, наказывается денежным штрафом.