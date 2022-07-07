Украинские беженцы получат бесплатное обучение по адаптации и эстонскому языку

Первые 2500 человек, получивших временную защиту, получили приглашение на обучение эстонскому языку, о чем сообщило Министерство культуры.

- Знание эстонского языка, хотя бы на базовом уровне, необходимо, чтобы самостоятельно справляться в нашей стране и адаптироваться к здешнему обществу. Поэтому для военных беженцев из Украины, получивших временную защиту, программа адаптации вместе с обучением языку является обязательной и бесплатной, - рассказала вице-канцлер Министерства культуры по культурному многообразию Пирет Хартман.

По ее словам, предлагаются очень гибкие возможности изучения языка. Так, помимо того, что обучение можно пройти онлайн, планируется проводить курсы обучения во всех регионах Эстонии, где проживают лица, получающие временную защиту. "Мы делаем все для того, чтобы каждый нашел для себя подходящий способ и время для прохождения полезного обучения", - добавила Хартман.

Получатель временной защиты должен самостоятельно зарегистрироваться в онлайн-среде www.settleinestonia.ee как на программу адаптации, так и для обучения эстонскому языку.

Как сообщили в Министерстве культуры, этим летом будет объявлен внеочередной государственный тендер на обучение языку еще 900 получателей временной защиты. Языковые курсы будут проводиться в объеме 100 академических часов в форме либо онлайн-обучения, либо контактного обучения в классах.