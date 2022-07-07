В приграничном регионе местные власти не собираются ликвидировать советские монументы

Как напоминает "Актуальная камера" в своем телерепортаже, президент Эстонии Алар Карис недавно высказался о том, что советский танк, расположенный на дороге из Нарвы в Нарва-Йыэсуу, надо либо убрать, либо поставить рядом инфостенды о происходящем сейчас в Украине. Однако, главы двух упомянутых местных самоуправлений не разделяют мнение главы государства.

Так, мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин уверяет, что сейчас совсем не время затрагивать эти темы: "Сейчас нужно думать о том, как наши пенсионеры будут платить за электроэнергию, за отопление этой осенью". С ним согласна и мэр Нарвы Катри Райк: "Я не считаю правильным сейчас воевать с памятниками".

По данным "Актуальной камеры", на территории Ида-Вирумаа на данный момент 130 различных памятников и монументов, связанных со Второй мировой войной. Более полусотни из них посвящены Красной армии.