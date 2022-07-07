Нарва готовится к сезону отопления без газа: тепло гарантировано в любом случае

Председатель правления АО "Enefit Power" Андрес Вайнола сказал ERR, что без тепла нарвитяне не останутся.

- Тепло гарантировано в любом случае, независимо от типа топлива, используемого для производства. У нас есть все возможности использовать как аварийное, так и базовое топливо, - заверил он.

Нарвская горуправа готовится 8 июля объявить в городе чрезвычайную ситуацию из-за того, что у "Enefit Power" не удался тендер на закупку газа. Есть надежда, что в условиях чрезвычайной ситуации, объявленной местным самоуправлением, энергопредприятие получит из Таллинна разрешение разогревать котлы не газом, а своим же сланцевым маслом. Это существенно менее экологичное топливо обходится, по словам Вайнола, в два с половиной раза дешевле.

Вайнола пояснил ERR, что сейчас "Enefit Power" вправе использовать сланцевое масло в качестве резервного топлива только 10 дней в году - этого совершенно недостаточно при грядущем дефиците газа.