Нарва и энергетики, обогревающие нарвские дома, с тревогой готовятся к осенне-зимнему газовому кризису. Руководитель энергопроизводящей компании заверил в комментарии для ERR, что у потребителей нет причин беспокоиться о том, что в дома придет холод.
Нарва готовится к сезону отопления без газа: тепло гарантировано в любом случае
Председатель правления АО "Enefit Power" Андрес Вайнола сказал ERR, что без тепла нарвитяне не останутся.
- Тепло гарантировано в любом случае, независимо от типа топлива, используемого для производства. У нас есть все возможности использовать как аварийное, так и базовое топливо, - заверил он.
Нарвская горуправа готовится 8 июля объявить в городе чрезвычайную ситуацию из-за того, что у "Enefit Power" не удался тендер на закупку газа. Есть надежда, что в условиях чрезвычайной ситуации, объявленной местным самоуправлением, энергопредприятие получит из Таллинна разрешение разогревать котлы не газом, а своим же сланцевым маслом. Это существенно менее экологичное топливо обходится, по словам Вайнола, в два с половиной раза дешевле.
Вайнола пояснил ERR, что сейчас "Enefit Power" вправе использовать сланцевое масло в качестве резервного топлива только 10 дней в году - этого совершенно недостаточно при грядущем дефиците газа.
Нарва станет первым самоуправлением в Эстонии, которое объявит на своей территории режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающегося газового кризиса, порожденного сокращением поставок газа из России.