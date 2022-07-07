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Назначен новый директор Нарвской Паюской школы

Северное побережье
Назначен новый директор Нарвской Паюской школы
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Нарвская Паюская школа.
Нарвская Паюская школа. Фото: Narva Paju Kool / Facebook

Новым директором Нарвской Паюской школы утверждена Олеся Оямяэ - педагог и политик, чье имя в прошлые годы неоднократно появлялось в публикациях "Северного побережья".

Нарвская горуправа в начале мая уже повторно объявляла конкурс на замещение должности директора Нарвской Паюской школы. Поступило четыре заявления от соискателей.

После успешного проведения отборочных процедур конкурсная комиссия предложила горуправе утвердить в должности школьного директора Олесю Оямяэ. Такой приказ мэр Нарвы Катри Райк подписала 6 июля.

Нарвская Паюская школа специализируется на обучении детей с особыми потребностями. Ее прошлым постоянным директором с 2002 по 2020 год была Людмила Смирнова. Затем временно исполняла обязанности директора школы завуч Вероника Маркова. Конкурсы на замещение вакантной директорской должности объявлялись дважды - в 2021 и 2022 годах.

Успешно ставшая новым директором Нарвской Паюской школы Олеся Оямяэ была в прошлом известна как директор Иллукаской школы и Кивиылиской русской школы. В обоих случаях (в 2017 и 2019 годах соответственно) "Северному побережью" приходилось писать о сомнительных или скандальных обстоятельствах ухода Оямяэ с должности.

Олеся Оямяэ является членом Партии реформ с 2012 года по сей день. В 2021 году она баллотировалась, но не была избрана в депутатское собрание Тойлаской волости.

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