Назначен новый директор Нарвской Паюской школы

Нарвская горуправа в начале мая уже повторно объявляла конкурс на замещение должности директора Нарвской Паюской школы. Поступило четыре заявления от соискателей.

После успешного проведения отборочных процедур конкурсная комиссия предложила горуправе утвердить в должности школьного директора Олесю Оямяэ. Такой приказ мэр Нарвы Катри Райк подписала 6 июля.

Нарвская Паюская школа специализируется на обучении детей с особыми потребностями. Ее прошлым постоянным директором с 2002 по 2020 год была Людмила Смирнова. Затем временно исполняла обязанности директора школы завуч Вероника Маркова. Конкурсы на замещение вакантной директорской должности объявлялись дважды - в 2021 и 2022 годах.

Успешно ставшая новым директором Нарвской Паюской школы Олеся Оямяэ была в прошлом известна как директор Иллукаской школы и Кивиылиской русской школы. В обоих случаях (в 2017 и 2019 годах соответственно) "Северному побережью" приходилось писать о сомнительных или скандальных обстоятельствах ухода Оямяэ с должности.