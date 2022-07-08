Йыхвиское волостное управление приняло постановление, по которому при управе создается совет пожилых людей как постоянная комиссия.
Йыхвиские пенсионеры получили свою комиссию
Йыхвиские пенсионеры получили свою комиссию
С таким предложением к волостной управе вышло Йыхвиское объединение пенсионеров.
Председателем комиссии утвердили волостного старейшину Марис Тоомель, а членами комиссии - Сенни Кууслер, Хульду Леписк, Гале Попову, Вийве Халлик, Тоони Роозимяги, Терье Пюрг, Хели Вагенстейн и Айме Кунингас.
Уставом Йыхвиской волости предусмотрено, что для подготовки вопросов на заседания управы и для организации прочей работы и решения проблем управа может создавать постоянные и временные комиссии в составе не менее трех человек.