Пт, 8.07.2022
Погода
Гороскоп
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

Йыхвиские пенсионеры получили свою комиссию

Северное побережье
Йыхвиские пенсионеры получили свою комиссию
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Здание Йыхвиской волостной управы.
Здание Йыхвиской волостной управы. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Йыхвиское волостное управление приняло постановление, по которому при управе создается совет пожилых людей как постоянная комиссия.

С таким предложением к волостной управе вышло Йыхвиское объединение пенсионеров.

Председателем комиссии утвердили волостного старейшину Марис Тоомель, а членами комиссии - Сенни Кууслер, Хульду Леписк, Гале Попову, Вийве Халлик, Тоони Роозимяги, Терье Пюрг, Хели Вагенстейн и Айме Кунингас.

Уставом Йыхвиской волости предусмотрено, что для подготовки вопросов на заседания управы и для организации прочей работы и решения проблем управа может создавать постоянные и временные комиссии в составе не менее трех человек.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх