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Тынис Мяги выпустил альбом песен на русском языке и представит его в Нарве

Северное побережье
Тынис Мяги выпустил альбом песен на русском языке и представит его в Нарве
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Тынис Мяги.
Тынис Мяги. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Эстонский музыкант Тынис Мяги выпустил альбом песен на русском языке "Романс", о чем сообщил новостной портал rus.err.ee.

В сентябре Тынис Мяги представит свой новый альбом в Нарве в рамках традиционных Нарвских дней оперы.

По словам музыканта, он решил не отказываться от идеи выпустить альбом на русском языке, несмотря на нынешнюю трудную геополитическую ситуацию.

Подробнее - в публикации rus.err.ee.

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