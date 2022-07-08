Эстонский музыкант Тынис Мяги выпустил альбом песен на русском языке "Романс", о чем сообщил новостной портал rus.err.ee.
Тынис Мяги выпустил альбом песен на русском языке и представит его в Нарве
Тынис Мяги выпустил альбом песен на русском языке и представит его в Нарве
В сентябре Тынис Мяги представит свой новый альбом в Нарве в рамках традиционных Нарвских дней оперы.
По словам музыканта, он решил не отказываться от идеи выпустить альбом на русском языке, несмотря на нынешнюю трудную геополитическую ситуацию.
Подробнее - в публикации rus.err.ee.
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