Тынис Мяги выпустил альбом песен на русском языке и представит его в Нарве

В сентябре Тынис Мяги представит свой новый альбом в Нарве в рамках традиционных Нарвских дней оперы.

По словам музыканта, он решил не отказываться от идеи выпустить альбом на русском языке, несмотря на нынешнюю трудную геополитическую ситуацию.