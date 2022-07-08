Исследование ⟩ В Эстонии дачников больше, чем в Латвии или Литве

В опросе, проведенном компанией "If Insurance" в Эстонии, Латвии и Литве, приняли участие чуть более тысячи человек из каждой страны. Выяснилось, что дачи имеют 43% респондентов из Эстонии, 34% - из Литвы и 29% - из Латвии. С другой стороны, в Литве гораздо популярнее оказалась аренда дач.

Опрос также показал, что больше всего владельцев дач насчитывается среди жителей квартир - 48%, тогда как среди владельцев рядных или парных домов дачников 41% и 33% соответственно.