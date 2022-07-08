Согласно проведенному страховой компанией "If Insurance" опросу, жители Эстонии больше, чем соседи из Латвии и Литвы, любят и хотят проводить время на дачах, а также навещать своих друзей или родственников на их дачах.
Исследование ⟩ В Эстонии дачников больше, чем в Латвии или Литве
В опросе, проведенном компанией "If Insurance" в Эстонии, Латвии и Литве, приняли участие чуть более тысячи человек из каждой страны. Выяснилось, что дачи имеют 43% респондентов из Эстонии, 34% - из Литвы и 29% - из Латвии. С другой стороны, в Литве гораздо популярнее оказалась аренда дач.
Опрос также показал, что больше всего владельцев дач насчитывается среди жителей квартир - 48%, тогда как среди владельцев рядных или парных домов дачников 41% и 33% соответственно.
- Исследование показало, что в плане владения дачей самое главное - иметь место жительства на каждый день, а вот доходы, уровень образования и национальность значения не имеют. Также среди владельцев дач больше всего насчитывается жителей крупных городов, - сделал вывод менеджер "If Kindlustus" по страхованию имущества Вейко Сепп.