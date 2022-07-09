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Ийзакуский "красный" памятник накаляет страсти среди местных жителей

Кюлли Крийс
, журналист
Ийзакуский "красный" памятник накаляет страсти среди местных жителей
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Ийзакуский "красный" памятник вызывает у местных жителей двоякие мнения: кто-то хочет избавиться от символа страны-агрессора, кто-то считает важным не нарушать покой усопших.
Ийзакуский "красный" памятник вызывает у местных жителей двоякие мнения: кто-то хочет избавиться от символа страны-агрессора, кто-то считает важным не нарушать покой усопших. Фото: Mari Oolberg

Война в Украине вновь подняла на повестку дня вопрос о переносе режущих глаз советских памятников. В Ийзаку такой монумент находится на перекрестке около магазина "Гросси".

Если бы это был монумент только погибшим во Второй мировой войне, то его можно было бы легко убрать оттуда. В Ийзаку же это является военным захоронением, находящимся под защитой как исторический памятник, где действительно захоронены останки погибших.

Правда, в Ийзаку говорят, что в этой могиле вообще захоронены кости лошади или собаки.

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