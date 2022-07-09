Война в Украине вновь подняла на повестку дня вопрос о переносе режущих глаз советских памятников. В Ийзаку такой монумент находится на перекрестке около магазина "Гросси".
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Ийзакуский "красный" памятник накаляет страсти среди местных жителей
Ийзакуский "красный" памятник накаляет страсти среди местных жителей
Если бы это был монумент только погибшим во Второй мировой войне, то его можно было бы легко убрать оттуда. В Ийзаку же это является военным захоронением, находящимся под защитой как исторический памятник, где действительно захоронены останки погибших.