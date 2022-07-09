Чиновник, курировавший образование в Люганузеской волости, ушел с должности

На вопрос, усилилась ли напряженность на рабочем месте в первую очередь из-за школьной реформы, в рамках которой волостное управление хочет закрыть Люганузескую школу, что привело к конфронтации между руководством волости и школой, Россман ответил утвердительно. "Естественно, это усиливает напряженность. Все уже не так, как было, в отношениях власти [волости] с общиной и школой", - сказал он.