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Чиновник, курировавший образование в Люганузеской волости, ушел с должности

Эрик Калда
, журналист
Чиновник, курировавший образование в Люганузеской волости, ушел с должности
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Арно Россман работал также старейшиной волостей Кохтла и Люганузе. Теперь же он оставил должность помощника старейшины Люганузеской волости, поскольку рабочая нагрузка стала для него непосильной.
Арно Россман работал также старейшиной волостей Кохтла и Люганузе. Теперь же он оставил должность помощника старейшины Люганузеской волости, поскольку рабочая нагрузка стала для него непосильной. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Помощник старейшины Люганузеской волости Арно Россман, который в числе прочего отвечал и за вопросы образования, подал в отставку. Объясняет он это напряженной работой. Вместо Россмана в понедельник в должности, вероятно, будет утвержден бывший старейшина Йыхвиской волости Макс Каур.

- Эта работа так сказалась на моем здоровье, что разумнее было уйти, - объяснил Россман уход с должности.

На вопрос, усилилась ли напряженность на рабочем месте в первую очередь из-за школьной реформы, в рамках которой волостное управление хочет закрыть Люганузескую школу, что привело к конфронтации между руководством волости и школой, Россман ответил утвердительно. "Естественно, это усиливает напряженность. Все уже не так, как было, в отношениях власти [волости] с общиной и школой", - сказал он.

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