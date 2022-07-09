Помощник старейшины Люганузеской волости Арно Россман, который в числе прочего отвечал и за вопросы образования, подал в отставку. Объясняет он это напряженной работой. Вместо Россмана в понедельник в должности, вероятно, будет утвержден бывший старейшина Йыхвиской волости Макс Каур.
Для подписчиков
Чиновник, курировавший образование в Люганузеской волости, ушел с должности
Чиновник, курировавший образование в Люганузеской волости, ушел с должности
- Эта работа так сказалась на моем здоровье, что разумнее было уйти, - объяснил Россман уход с должности.