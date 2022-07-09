Сегодня в Лаагна собираются люди, которые учились в маленьких сельских школах северо-восточной Эстонии, двери которых были закрыты десятилетия назад. О давних временах постоянно напоминать будет памятный камень, который откроют на слете в память бывших школ.
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ЗАКРЫТЫЕ СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ ⟩ "Когда больше никто не сможет рассказать, говорить будет камень"
"Когда больше никто не сможет рассказать, говорить будет камень"
- Это не просто камень, а исторический камень - столб ворот мызы Лаагна, - член сельского общества "Vanatare" Ээви Паасмяэ и член правления Ута Кроон-Ассафрей представляют камень, установленный на прошлой неделе.