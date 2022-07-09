ЗАКРЫТЫЕ СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ ⟩ "Когда больше никто не сможет рассказать, говорить будет камень"

Ээви Паасмяэ и Ута Кроон-Ассафрей говорят, что список школ, действовавших в регионе с 1836 по 1978 год, на самом деле даже длиннее того, что выбит на доске. Например, мемориальный камень школы Вайвара стоит на месте бывшей школы.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik