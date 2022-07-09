Сб, 9.07.2022
Погода
Гороскоп
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing
Для подписчиков

ЗАКРЫТЫЕ СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ ⟩ "Когда больше никто не сможет рассказать, говорить будет камень"

Сирле Соммер-Калда
, журналист
"Когда больше никто не сможет рассказать, говорить будет камень"
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Ээви Паасмяэ и Ута Кроон-Ассафрей говорят, что список школ, действовавших в регионе с 1836 по 1978 год, на самом деле даже длиннее того, что выбит на доске. Например, мемориальный камень школы Вайвара стоит на месте бывшей школы.
Ээви Паасмяэ и Ута Кроон-Ассафрей говорят, что список школ, действовавших в регионе с 1836 по 1978 год, на самом деле даже длиннее того, что выбит на доске. Например, мемориальный камень школы Вайвара стоит на месте бывшей школы. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Сегодня в Лаагна собираются люди, которые учились в маленьких сельских школах северо-восточной Эстонии, двери которых были закрыты десятилетия назад. О давних временах постоянно напоминать будет памятный камень, который откроют на слете в память бывших школ.

- Это не просто камень, а исторический камень - столб ворот мызы Лаагна, - член сельского общества "Vanatare" Ээви Паасмяэ и член правления Ута Кроон-Ассафрей представляют камень, установленный на прошлой неделе.

- Когда в ходе последнего дорожного ремонта были снесены последние руины, мой муж привез кое-какие вещи, вдруг где-то понадобятся. И теперь один здесь пригодился, - добавляет Ассафрей.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх