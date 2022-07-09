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ОПРОС ⟩ Рост каких цен затрагивает вас наиболее сильно?

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
Рост каких цен затрагивает вас наиболее сильно?
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Фото: Arvo Meeks

По нескольким важным группам товаров и услуг цены в Эстонии в годовом сравнении выросли значительно больше, чем в среднем в еврозоне. Значительнее всего Эстония опередила другие страны зоны евро в росте цен на энергоресурсы и аренду жилья.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Сийм Кеэренд, мебельщик:

- Рост всех цен касается, нельзя выделить какую-то отдельную. Евро в одном месте, евро - в другом, а в третьем месте уже цена выше на десятку. К концу месяца набирается внушительная сумма.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Инга Пальм, пенсионерка:

- Я ни на что не жалуюсь. Денег никогда много не было, поэтому надо справляться с тем, что имеешь. Если что-то очень дорого, то надо искать альтернативу или подождать скидок.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Надежда Пахка, советник по питанию:

- Прежде всего я ощутила удорожание топлива и электричества, а поскольку на ценах других товаров это тоже отражается, то в итоге цены выросли на все.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Аво Кийр, пенсионер:

- На заправке рост цен ощущается наиболее болезненно. Там покупаешь на большую сумму, и сразу чувствуется, что из кошелька уходит на десятки евро больше, чем раньше. Но на этом фоне подорожало все.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Эллике Хютт, лаборант:

- В моем большом хозяйстве самая значительная статья расходов - электричество. Суммы и раньше не были маленькими, а теперь вдвойне. Увеличение счета на 70-80 евро очень заметно и ощутимо.

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