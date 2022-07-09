ОПРОС ⟩ Рост каких цен затрагивает вас наиболее сильно?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Сийм Кеэренд, мебельщик: - Рост всех цен касается, нельзя выделить какую-то отдельную. Евро в одном месте, евро - в другом, а в третьем месте уже цена выше на десятку. К концу месяца набирается внушительная сумма.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Инга Пальм, пенсионерка: - Я ни на что не жалуюсь. Денег никогда много не было, поэтому надо справляться с тем, что имеешь. Если что-то очень дорого, то надо искать альтернативу или подождать скидок.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Надежда Пахка, советник по питанию: - Прежде всего я ощутила удорожание топлива и электричества, а поскольку на ценах других товаров это тоже отражается, то в итоге цены выросли на все.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Аво Кийр, пенсионер: - На заправке рост цен ощущается наиболее болезненно. Там покупаешь на большую сумму, и сразу чувствуется, что из кошелька уходит на десятки евро больше, чем раньше. Но на этом фоне подорожало все.