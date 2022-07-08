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Подписан договор о строительстве в Нарве второй государственной гимназии

Илья Смирнов
Подписан договор о строительстве в Нарве второй государственной гимназии
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Старое здание Нарвской Эстонской гимназии, которое после обновления станет частью нового образовательного городка на улице Краави. Тут же рядом вырастут стены Нарвской Эстонской госгимназии.
Старое здание Нарвской Эстонской гимназии, которое после обновления станет частью нового образовательного городка на улице Краави. Тут же рядом вырастут стены Нарвской Эстонской госгимназии. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Строительству зданий для Нарвской Эстонской госгимназии и основной школы на улице Краави дан зеленый свет с подписанием соответствующего договора с подрядчиком.

Договор о строительстве учебного здания для Нарвской Эстонской школы подписали 6 июля ТОО "Nordlin Ehitus" и АО "Riigi Kinnisvara".

В результате строительства к концу 2023 года в квартале между нарвскими улицами Краави и Харидусе появится целый образовательный комплекс для обучения на эстонском языке, включающий новый дом Нарвской Эстонской государственной гимназии и отремонтированное старое здание Нарвской Эстонской основной школы. С ними по соседству продолжит работать по методике языкового погружения в своем нынешнем доме Нарвская Ваналиннаская государственная школа.

- Невзирая на трудное положение на строительном рынке, мы рады сообщить, что достигли стадии подписания договора - и можно начинать работы по строительству Нарвского учебного комплекса, - прокомментировал "Северному побережью" Индрек Рийсаар, возглавляющий в Министерстве образования и науки отдел управления госимуществом.

Строительство эстонских госгимназии и основной школы будет вестись по ранее представленному единому проекту "Duo" от архитектурного бюро "Kolm Pluss Üks".

Стоимость строительства составит 18,9 миллиона евро, считая с налогом с оборота.

Как уточнили в Министерстве образования и науки, в случае строительства единого комплекса госгимназии и основной школы на улице Краави финансирование распределяется следующим образом: планирование, строительство и оснащение госгимназии будет за счет государства, а реновация школьного здания является муниципальным проектом, но тоже с государственным, а точнее европейским софинансированием.

Ирене Кяосаар, ставшая минувшей весной директором только что учрежденной Нарвской Эстонской госгимназии, в комментарии "Северному побережью" рассказала, что переживала за подписание договора о строительстве школьного дома, ведь цены в строительном секторе выросли. "В моей душе было небольшое беспокойство о том, будет ли школьный дом построен".

- Теперь душа спокойна, и хотя дом не будет готов к 1 сентября 2023 года, это мелочь по большому счету, - отметила директор госгимназии.

Кяосаар объяснила, что в единый образовательный комплекс вместе с Нарвской Эстонской государственной гимназией сольются существующие Нарвская Эстонская гимназия, которая тогда станет основной школой, и Нарвская Ваналиннаская государственная школа, работающая по методике языкового погружения. Детали этого объединения и дальнейшей организации учебного процесса еще предстоит выработать, согласовать и спланировать.

- Сейчас, летом, моей главной задачей было найти для школы завуча, который на сегодня уже найден, а также подготовить те действия, которые интенсивно начнутся в школе с осени. Это, например, составление учебного плана, установление основных принципов организации обучения, утверждение критериев по приему в школу, соглашение о принципах перевода гимназистов в 11 и 12 классы, создание визуального оформления школы и так далее. Для начинающего школьного руководителя это ежедневный процесс обучения, открывающий мне глаза, - поделилась Кяосаар планами.

Другая Нарвская государственная гимназия строится уже с 2021 года на улице Александра Пушкина. Она примет первых гимназистов в сентябре 2023 года и будет обучать их по смешанной языковой схеме 60/40.

Нарвская Эстонская гимназия поначалу планировалась тоже к сентябрю 2023 года, однако подготовка к строительству и поиск подрядчика затянулись, так что  теперь открытие планируется в конце 2023 года.

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