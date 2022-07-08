Подписан договор о строительстве в Нарве второй государственной гимназии

- Теперь душа спокойна, и хотя дом не будет готов к 1 сентября 2023 года, это мелочь по большому счету, - отметила директор госгимназии.

Кяосаар объяснила, что в единый образовательный комплекс вместе с Нарвской Эстонской государственной гимназией сольются существующие Нарвская Эстонская гимназия, которая тогда станет основной школой, и Нарвская Ваналиннаская государственная школа, работающая по методике языкового погружения. Детали этого объединения и дальнейшей организации учебного процесса еще предстоит выработать, согласовать и спланировать.

- Сейчас, летом, моей главной задачей было найти для школы завуча, который на сегодня уже найден, а также подготовить те действия, которые интенсивно начнутся в школе с осени. Это, например, составление учебного плана, установление основных принципов организации обучения, утверждение критериев по приему в школу, соглашение о принципах перевода гимназистов в 11 и 12 классы, создание визуального оформления школы и так далее. Для начинающего школьного руководителя это ежедневный процесс обучения, открывающий мне глаза, - поделилась Кяосаар планами.

Другая Нарвская государственная гимназия строится уже с 2021 года на улице Александра Пушкина. Она примет первых гимназистов в сентябре 2023 года и будет обучать их по смешанной языковой схеме 60/40.