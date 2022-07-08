Строительству зданий для Нарвской Эстонской госгимназии и основной школы на улице Краави дан зеленый свет с подписанием соответствующего договора с подрядчиком.
Подписан договор о строительстве в Нарве второй государственной гимназии
Договор о строительстве учебного здания для Нарвской Эстонской школы подписали 6 июля ТОО "Nordlin Ehitus" и АО "Riigi Kinnisvara".
В результате строительства к концу 2023 года в квартале между нарвскими улицами Краави и Харидусе появится целый образовательный комплекс для обучения на эстонском языке, включающий новый дом Нарвской Эстонской государственной гимназии и отремонтированное старое здание Нарвской Эстонской основной школы. С ними по соседству продолжит работать по методике языкового погружения в своем нынешнем доме Нарвская Ваналиннаская государственная школа.
- Невзирая на трудное положение на строительном рынке, мы рады сообщить, что достигли стадии подписания договора - и можно начинать работы по строительству Нарвского учебного комплекса, - прокомментировал "Северному побережью" Индрек Рийсаар, возглавляющий в Министерстве образования и науки отдел управления госимуществом.
Строительство эстонских госгимназии и основной школы будет вестись по ранее представленному единому проекту "Duo" от архитектурного бюро "Kolm Pluss Üks".
Стоимость строительства составит 18,9 миллиона евро, считая с налогом с оборота.
Как уточнили в Министерстве образования и науки, в случае строительства единого комплекса госгимназии и основной школы на улице Краави финансирование распределяется следующим образом: планирование, строительство и оснащение госгимназии будет за счет государства, а реновация школьного здания является муниципальным проектом, но тоже с государственным, а точнее европейским софинансированием.
Ирене Кяосаар, ставшая минувшей весной директором только что учрежденной Нарвской Эстонской госгимназии, в комментарии "Северному побережью" рассказала, что переживала за подписание договора о строительстве школьного дома, ведь цены в строительном секторе выросли. "В моей душе было небольшое беспокойство о том, будет ли школьный дом построен".
- Теперь душа спокойна, и хотя дом не будет готов к 1 сентября 2023 года, это мелочь по большому счету, - отметила директор госгимназии.
Кяосаар объяснила, что в единый образовательный комплекс вместе с Нарвской Эстонской государственной гимназией сольются существующие Нарвская Эстонская гимназия, которая тогда станет основной школой, и Нарвская Ваналиннаская государственная школа, работающая по методике языкового погружения. Детали этого объединения и дальнейшей организации учебного процесса еще предстоит выработать, согласовать и спланировать.
- Сейчас, летом, моей главной задачей было найти для школы завуча, который на сегодня уже найден, а также подготовить те действия, которые интенсивно начнутся в школе с осени. Это, например, составление учебного плана, установление основных принципов организации обучения, утверждение критериев по приему в школу, соглашение о принципах перевода гимназистов в 11 и 12 классы, создание визуального оформления школы и так далее. Для начинающего школьного руководителя это ежедневный процесс обучения, открывающий мне глаза, - поделилась Кяосаар планами.
Другая Нарвская государственная гимназия строится уже с 2021 года на улице Александра Пушкина. Она примет первых гимназистов в сентябре 2023 года и будет обучать их по смешанной языковой схеме 60/40.
Нарвская Эстонская гимназия поначалу планировалась тоже к сентябрю 2023 года, однако подготовка к строительству и поиск подрядчика затянулись, так что теперь открытие планируется в конце 2023 года.