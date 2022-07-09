По последним данным Департамента статистики Эстонии, в мае гости Ида-Вирумаа останавливались на ночлег более 27000 раз. Год назад в то же время количество ночевок в здешних заведениях размещения было менее 13000.
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В отелях Ида-Вирумаа начало летнего сезона оказалось вдвое лучше, чем в прошлом году
В отелях Ида-Вирумаа начало летнего сезона оказалось вдвое лучше, чем в прошлом году
Крупнейшие заведения размещения - спа-отель "Toila" и "Narva-Jõesuu Medical SPA" - положительно оценивают начало лета.