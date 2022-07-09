В отелях Ида-Вирумаа начало летнего сезона оказалось вдвое лучше, чем в прошлом году

По словам исполнительного руководителя спа-отеля "Toila" Яака Пруунеса, то, что финны снова начали приезжать, является хорошим знаком. "У нас было несколько очень больших финских групп. Конечно, приезжают и внутренние туристы - люди в отпусках и они все же путешествуют. Дом заполнен, правда, не на сто процентов, у нас еще и сегодня (в пятницу) есть пять свободных номеров, но ситуация совершенно нормальная".