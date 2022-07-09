Сб, 9.07.2022
Погода
Гороскоп
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing
Для подписчиков

В отелях Ида-Вирумаа начало летнего сезона оказалось вдвое лучше, чем в прошлом году

Сирле Соммер-Калда
, журналист
В отелях Ида-Вирумаа начало летнего сезона оказалось вдвое лучше, чем в прошлом году
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
В начале лета спа-отель "Toila" смог принять наряду с местными туристами также группы финнов.
В начале лета спа-отель "Toila" смог принять наряду с местными туристами также группы финнов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

По последним данным Департамента статистики Эстонии, в мае гости Ида-Вирумаа останавливались на ночлег более 27000 раз. Год назад в то же время количество ночевок в здешних заведениях размещения было менее 13000.

Крупнейшие заведения размещения - спа-отель "Toila" и "Narva-Jõesuu Medical SPA" - положительно оценивают начало лета.

По словам исполнительного руководителя спа-отеля "Toila" Яака Пруунеса, то, что финны снова начали приезжать, является хорошим знаком. "У нас было несколько очень больших финских групп. Конечно, приезжают и внутренние туристы - люди в отпусках и они все же путешествуют. Дом заполнен, правда, не на сто процентов, у нас еще и сегодня (в пятницу) есть пять свободных номеров, но ситуация совершенно нормальная".

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх