Объявление чрезвычайной ситуации позволит Нарве сдержать рост цен на отопление

Нарва сейчас является городом с самым дешевым центральным отоплением в Эстонии: вместе с налогом с оборота цена за мегаватт-час составляет менее 50 евро. Это стало возможным благодаря тому, что тепловая энергия поступает от Балтийской электростанции "Eesti Energia", которая производит как электричество, так и тепло.

Однако во время пиковых нагрузок и ремонтов включается газовая котельная. Резкий рост цен на газ сопровождался бы в Нарве также резким повышением цен на централизованное теплоснабжение.

В то же время в котельной также возможно использовать вместо природного газа сланцевое масло, что обошлось бы почти в два с половиной раза дешевле. Но по действующим правилам без объявления чрезвычайной ситуации это можно делать только до десяти дней в году.

Мэр Нарвы Катри Райк сообщила 8 июля, что самым разумным выходом из сложившейся ситуации было объявить чрезвычайную ситуацию.

Председатель правления "Eesti Energia" Хандо Суттер на этой неделе предложил Министерству экономики и коммуникаций объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, поскольку в Эстонии много котельных, работающих на природном газе.

- Это выражение "чрезвычайная ситуация" немного драматично, но эстонское законодательство таково, что для того, чтобы Департамент окружающей среды выдал разрешение Балтийской электростанции на временное использование вместо газа гораздо более дешевого сланцевого масла в качестве резервного топлива, необходимо объявить чрезвычайную ситуацию, - пояснил он.

По словам Суттера, Министерство экономики и коммуникаций в письме, направленном как Союзу самоуправлений, так и предприятиям теплоснабжения, предупредило, что по сегодняшним данным потребность в газе на треть превышает объемы поставок. "В такой ситуации элементарно постараться насколько это возможно сократить потребление газа повсюду. Крупные предприятия теплоснабжения являются крупными потребителями газа, и уже в предстоящую зиму там технически возможно снизить потребление газа", - сказал Суттер, добавив, что природный газ можно заменить сланцевым маслом, которое производят "Eesti Energia", "VKG" и "Kiviõli Keemiatööstus".