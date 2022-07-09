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MÄGEDE HÄÄL ⟩ Фестиваль в Каукси, который как детский лагерь для взрослых

Эрик Гамзеев
, журналист
Фестиваль в Каукси, который как детский лагерь для взрослых
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На установленной прямо у воды сцене Вера Гончарова на скрипке выдавала волшебные звуки. Публика расположилась на песке.
На установленной прямо у воды сцене Вера Гончарова на скрипке выдавала волшебные звуки. Публика расположилась на песке. Фото: Anton Jegorov

"Многие посетители фестиваля отметили, что это как детский лагерь для взрослых", - сказал организатор проходившего в прошлые выходные на Чудском в Каукси фестиваля альтернативной музыки "Mägede Hääl" / "Голос гор" Ивар Мурд.

На протяжении двух дней звуки разнообразной музыки от пары десятков артистов звучали в эстонском лете среди треугольных деревянных домиков в деревне отдыха Каукси. В дополнение к этому - небольшая кинопрограмма. В общей сложности собрались сотни людей - ценителей музыки, которую не каждый день услышишь на популярных радиостанциях.

По словам Ивара Мурда, для него главным показателем успешности фестиваля являются счастливые люди. "Если в фестивальной зоне как публика, артисты, так и организаторы ходят с улыбающимися лицами, то это очень хороший знак. В Каукси людям нравится. Были и такие, кто на Чудское приехал впервые - и сразу в него влюбились", - сказал он. 

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