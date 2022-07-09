MÄGEDE HÄÄL ⟩ Фестиваль в Каукси, который как детский лагерь для взрослых

На протяжении двух дней звуки разнообразной музыки от пары десятков артистов звучали в эстонском лете среди треугольных деревянных домиков в деревне отдыха Каукси. В дополнение к этому - небольшая кинопрограмма. В общей сложности собрались сотни людей - ценителей музыки, которую не каждый день услышишь на популярных радиостанциях.

По словам Ивара Мурда, для него главным показателем успешности фестиваля являются счастливые люди. "Если в фестивальной зоне как публика, артисты, так и организаторы ходят с улыбающимися лицами, то это очень хороший знак. В Каукси людям нравится. Были и такие, кто на Чудское приехал впервые - и сразу в него влюбились", - сказал он.