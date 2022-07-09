ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Отголоски войны в нашем дворе

Туристический сектор, и так пострадавший от ограничений, связанных с коронавирусом, с началом войны вновь получил мощный удар, когда Эстония наряду со многими странами Евросоюза прекратила выдачу туристических виз российским гражданам. Ида-вируский туристический сектор был в значительной мере ориентирован именно на туристов с востока, и для этого была проделана большая работа. Теперь эти потери пытаются хоть как-то компенсировать за счет привлечения местных туристов и финнов.

Энергетический сектор, который занимает в Ида-Вирумаа важное место, под влиянием проводимого много лет зеленого перехода и являющейся частью этого политики квот, зачах. Производимое из сланца электричество в какой-то момент перестало быть популярным, и наша сланцевая энергетика, с одобрения многих эстонских политиков, стала готовиться к собственным похоронам. Теперь же, когда начиная с прошлого года цена на электричество взлетела до небес и электростанции работают на полной мощности, те же самые политики, желавшие сланцевой энергетике скорого конца, сидят тихо и скорее держат кулаки, чтобы она продолжала работать как можно дольше.

Презираемое уже давно сланцевое масло снова поднимается в почет, потому что газа либо нет, либо он жутко дорогой, что не по карману многим теплопотребителям.

Но война угрожает и инвестициям, потому что капитал очень чувствителен ко всякого рода рискам. Так утверждает в сегодняшней газете и руководитель предприятия "Aquaphor", производящего в Нарве и Силламяэ водные фильтры, что мечты о большом заводе между Нарвой и Нарва-Йыэсуу пока поставлены на паузу, так как американские инвесторы рассматривают Украину и Прибалтику как один регион. Такова цена соседства с Россией.