ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Людмила Янченко

Представляя в четверг на горсобрании бюджетную стратегию города Кохтла-Ярве, Людмила Янченко предостерегла депутатов, что хотя она и понимает, что они хотят быть хорошими в глазах избирателей, при этом надо учитывать финансовое положение города, которое лучше не становится, а потому тщательно взвешивать все новые расходы. В то же время она неоднократно подчеркнула, что решения отныне будут приниматься уже без нее.