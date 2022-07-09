Представляя в четверг на горсобрании бюджетную стратегию города Кохтла-Ярве, Людмила Янченко предостерегла депутатов, что хотя она и понимает, что они хотят быть хорошими в глазах избирателей, при этом надо учитывать финансовое положение города, которое лучше не становится, а потому тщательно взвешивать все новые расходы. В то же время она неоднократно подчеркнула, что решения отныне будут приниматься уже без нее.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Людмила Янченко
Когда вопросы закончились, она сложила документы в папку и покинула зал. В пятницу у Янченко был последний рабочий день в горуправе, где она приступила к должности в конце 1996 года, когда пришедший тогда к власти Валерий Корб позвал ее руководить финансовыми вопросами в городе.
Она была правой рукой таких мэров, как Валерий Корб, Юри Колло, Хантс Хинт, Евгений Соловьев. Осенью 2016 года, когда суд официально признал Соловьева коррупционером, она сама заняла должность мэра. Нынешний мэр Тоомас Наэль вновь пригласил ее заниматься финансами города. Но это продлилось недолго.
Почему часть ее бывших единомышленников выбросила ее за борт, она и сама не понимает. Но она дала понять, что инициатива ее отставки исходит от избирательного союза "Прогресс", с которым тесно связаны фирмы коммунального предпринимателя Николая Осипенко, который, в свою очередь, почти так же долго, как и сама Янченко, связан с кохтла-ярвескими городскими властями.