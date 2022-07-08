Мэр Таллинна Михаил Кылварт не видит смысла в том, чтобы местные самоуправления одно за другим объявляли чрезвычайное положение в условиях энергетического кризиса, поскольку это должно сделать государство. Рассуждения столичного градоначальника публикует новостной портал rus.err.ee.
Мэр Таллинна против того, чтобы местные самоуправления по отдельности объявляли о чрезвычайной ситуации
Согласно Закону о чрезвычайных ситуациях, как напомнил мэр Таллинна Михаил Кылварт, бесперебойность жизненно важных услуг путем снабжения природным газом организует Министерство экономики и коммуникаций. Постановление этого же министерства регулирует и момент наступления чрезвычайной ситуации в стране. Для объявления чрезвычайной ситуации могут быть три причины: исключительно высокий спрос на газ, существенные перебои с поставками газа или ситуация, когда рыночные меры не обеспечивают достаточного газоснабжения.
- Ведь мы все понимаем, что нынешняя ситуация соответствует как минимум двум условиям: есть существенные перебои с поставками природного газа и рыночные меры не обеспечивают достаточного газоснабжения. В этом случае, разумеется, необходимо принять решение, что у нас чрезвычайная ситуация. Это может сделать только государство, это было бы правильно, - сказал Кылварт.
По его словам, недостаточно получить разрешение на использование сланцевого масла, его необходимо еще и запасти. "Объемы сланцевого масла тоже ограничены, покрываются договорами. Мы должны заняться этим уже сейчас, чтобы иметь возможность использовать альтернативный источник энергии зимой", - сказал Кылварт.
- Независимо от того, будет ли резерв газа или не будет, ясно, что он будет стоить заоблачных денег, сейчас все это чувствуют, - продолжает мэр Таллинна. - Такая цена означает, что производство тепловой энергии обойдется конечному потребителю во много раз дороже. А это, как указала моя уважаемая коллега, мэр Нарвы, будет означать социальную катастрофу.
Мэр Таллинна также отметил, что, несмотря на опыт энергетического кризиса прошлой зимой, государство до сих пор не дало людям никаких сигналов о том, можно ли рассчитывать на компенсационные меры в этом году и в каком объеме.
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