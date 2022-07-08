Мэр Таллинна против того, чтобы местные самоуправления по отдельности объявляли о чрезвычайной ситуации

Согласно Закону о чрезвычайных ситуациях, как напомнил мэр Таллинна Михаил Кылварт, бесперебойность жизненно важных услуг путем снабжения природным газом организует Министерство экономики и коммуникаций. Постановление этого же министерства регулирует и момент наступления чрезвычайной ситуации в стране. Для объявления чрезвычайной ситуации могут быть три причины: исключительно высокий спрос на газ, существенные перебои с поставками газа или ситуация, когда рыночные меры не обеспечивают достаточного газоснабжения.

- Ведь мы все понимаем, что нынешняя ситуация соответствует как минимум двум условиям: есть существенные перебои с поставками природного газа и рыночные меры не обеспечивают достаточного газоснабжения. В этом случае, разумеется, необходимо принять решение, что у нас чрезвычайная ситуация. Это может сделать только государство, это было бы правильно, - сказал Кылварт.

По его словам, недостаточно получить разрешение на использование сланцевого масла, его необходимо еще и запасти. "Объемы сланцевого масла тоже ограничены, покрываются договорами. Мы должны заняться этим уже сейчас, чтобы иметь возможность использовать альтернативный источник энергии зимой", - сказал Кылварт.

- Независимо от того, будет ли резерв газа или не будет, ясно, что он будет стоить заоблачных денег, сейчас все это чувствуют, - продолжает мэр Таллинна. - Такая цена означает, что производство тепловой энергии обойдется конечному потребителю во много раз дороже. А это, как указала моя уважаемая коллега, мэр Нарвы, будет означать социальную катастрофу.