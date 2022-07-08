Три партии договорились ⟩ Повышение пособий, перевод детсадов и школ на эстонский, компенсация роста цен на электричество

В ходе прошедшего 8 июля очередного тура переговоров достигнуто окончательное соглашение о переходе на эстоноязычное образование, о проведении реформы рынка электроэнергии и по семейным пособиям.

По итогам достигнутой договоренности три партии сформируют единую правящую в Эстонии коалицию.

Цель создаваемой коалиции - повысить безопасность Эстонии, придать людям чувство уверенности в завтрашнем дне на фоне общего роста цен, а также перейти на эстоноязычное образование.

Новая коалиция значительно улучшит материальное положение людей и семей. Так, детское пособие повысится до 80 евро в месяц, а пособие для многодетных семей - до 600 евро. Не облагаемый налогом минимум решено повысить до 654 евро.

Для смягчения влияния высоких цен на энергию будет подготовлена реформа рынка электроэнергии, которая предусматривает возможность во время отопительного сезона покупать электричество в качестве универсальной услуги не на бирже, и при этом дополнительная компенсация для потребителей составит 50 евро за мегаватт-час.

В 2024 году начнется перевод дошкольного образования в детских садах на эстонский язык в полном объеме. В том же году начнется перевод образования на эстонский язык и в школах - с первого и с четвертого классов.

С 2022 года дополнительно повысится финансирование высшего образования на 10 миллионов евро.

Коалиционные переговоры продолжатся и дальше для отшлифовки деталей соглашения. В ближайшие дни председатели трех договаривающихся партий договорятся также о распределении министерских портфелей.